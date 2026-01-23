Polícia prende cinco pessoas e apreende drogas e armas em Piúma

Uma ação da Polícia Militar na noite desta quinta-feira (22) resultou na prisão de cinco pessoas e na apreensão de grande quantidade de drogas no bairro Piuminas, em Piúma. A operação começou com a abordagem de um menor flagrado vendendo entorpecentes no bairro Piuminas.

Após a primeira abordagem, equipes realizaram diligências em imóveis no próprio bairro e também no bairro Portinho. Em seguida, os policiais localizaram grande quantidade de drogas, armas e materiais usados pelo tráfico.

Durante a ação, os agentes apreenderam 152 pedras de crack, além de seis pedras grandes da mesma substância, que juntas somaram mais de 800 gramas. Além disso, recolheram 119 pinos de cocaína e porções de maconha e haxixe.

A apreensão de drogas em Piuminas também incluiu dois revólveres, um calibre 38 e outro calibre 32, além de munições de diferentes calibres. Os policiais ainda encontraram balança de precisão, material de embalo e um caderno com anotações do tráfico.

Durante as diligências, a equipe recolheu dinheiro em espécie proveniente da venda de drogas, totalizando mais de R$ 1 mil. Da mesma forma, os agentes apreenderam um rádio comunicador usado para alertar sobre a presença policial.

Por fim, a Polícia Militar do Espírito Santo encaminhou os detidos, o menor apreendido e todo o material recolhido à delegacia. O caso segue sob investigação para apuração completa das responsabilidades.