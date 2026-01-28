Policial militar é baleado durante patrulhamento em Piúma

Um policial militar baleado em Piúma mobilizou equipes de segurança na noite desta terça-feira (27), na região da Ilha do Gambá. A ocorrência aconteceu durante patrulhamento de rotina realizado pela Polícia Militar.

Segundo a corporação, os agentes tentaram abordar um suspeito que correu em direção a uma área de mata. Em seguida, o homem entrou em luta corporal com o policial e efetuou um disparo.

O tiro atingiu o dedo indicador do militar, que caiu ferido durante a ação. Logo após o disparo, o suspeito conseguiu fugir pela vegetação e não foi mais localizado.

Durante as buscas no local, os policiais apreenderam a arma utilizada no crime, um revólver calibre .38. A equipe recolheu o material e registrou a ocorrência.

O policial militar baleado em Piúma recebeu atendimento inicial no Hospital de Piúma. Posteriormente, a equipe transferiu o militar para o Hospital Evangélico Litoral Sul, em Itapemirim, para cuidados especializados.

Após avaliação médica, o policial recebeu alta. A Polícia Militar segue investigando o caso e realiza diligências para localizar o suspeito.