Policial militar é baleado durante patrulhamento em Piúma
Policial militar baleado em Piúma foi socorrido após confronto durante abordagem policial.
Um policial militar baleado em Piúma mobilizou equipes de segurança na noite desta terça-feira (27), na região da Ilha do Gambá. A ocorrência aconteceu durante patrulhamento de rotina realizado pela Polícia Militar.
Segundo a corporação, os agentes tentaram abordar um suspeito que correu em direção a uma área de mata. Em seguida, o homem entrou em luta corporal com o policial e efetuou um disparo.
O tiro atingiu o dedo indicador do militar, que caiu ferido durante a ação. Logo após o disparo, o suspeito conseguiu fugir pela vegetação e não foi mais localizado.
Durante as buscas no local, os policiais apreenderam a arma utilizada no crime, um revólver calibre .38. A equipe recolheu o material e registrou a ocorrência.
O policial militar baleado em Piúma recebeu atendimento inicial no Hospital de Piúma. Posteriormente, a equipe transferiu o militar para o Hospital Evangélico Litoral Sul, em Itapemirim, para cuidados especializados.
Após avaliação médica, o policial recebeu alta. A Polícia Militar segue investigando o caso e realiza diligências para localizar o suspeito.