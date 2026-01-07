Preços baixos mantêm trigo pouco atrativo ao produtor em 2026

As expressivas quedas nos preços do trigo ao longo de 2025 devem manter a atratividade da cultura reduzida para os produtores brasileiros no início de 2026. A avaliação é de pesquisadores do Cepea, que não esperam avanços significativos na área destinada ao cereal no primeiro semestre do ano, cenário que tende a preservar a elevada dependência das importações para o abastecimento interno.

