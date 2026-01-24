Segurança

Presidente Kennedy: homem é preso após vender notebook roubado nas redes sociais

Ação em Itapemirim resultou em prisão em flagrante e avanço nas investigações de roubo ocorrido em Presidente Kennedy.

receptação
Foto: Polícia Civil

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na última sexta-feira (23), pelo crime de receptação qualificada, no município de Presidente Kennedy.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo a Polícia Civil, no dia do crime, os suspeitos roubaram um veículo e outros bens pessoais. Pouco depois, a vítima identificou que um notebook subtraído estava sendo anunciado para venda nas redes sociais.

Leia também: Caminhões de rochas seguem matando nas estradas do Sul do ES

Após a denúncia, os policiais iniciaram as investigações e localizaram o perfil utilizado para divulgar o equipamento. Durante a apuração, a equipe conseguiu identificar o responsável pelo anúncio.

Os policiais marcaram uma suposta negociação e se deslocaram até o local combinado. No ponto de encontro, abordaram o suspeito, que indicou onde havia deixado o notebook.

Em seguida, a equipe localizou o equipamento na residência de um adolescente e conduziu o menor à delegacia junto com o bem recuperado.

Durante o procedimento, os investigadores confrontaram o adolescente com as provas reunidas. Em seguida, ele confessou participação direta no roubo, praticado com uso de arma de fogo, e indicou a participação de outro envolvido.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Polícia CivilPresidente KennedySegurança

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por