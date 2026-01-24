Presidente Kennedy: homem é preso após vender notebook roubado nas redes sociais

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na última sexta-feira (23), pelo crime de receptação qualificada, no município de Presidente Kennedy.

Segundo a Polícia Civil, no dia do crime, os suspeitos roubaram um veículo e outros bens pessoais. Pouco depois, a vítima identificou que um notebook subtraído estava sendo anunciado para venda nas redes sociais.

Após a denúncia, os policiais iniciaram as investigações e localizaram o perfil utilizado para divulgar o equipamento. Durante a apuração, a equipe conseguiu identificar o responsável pelo anúncio.

Os policiais marcaram uma suposta negociação e se deslocaram até o local combinado. No ponto de encontro, abordaram o suspeito, que indicou onde havia deixado o notebook.

Em seguida, a equipe localizou o equipamento na residência de um adolescente e conduziu o menor à delegacia junto com o bem recuperado.

Durante o procedimento, os investigadores confrontaram o adolescente com as provas reunidas. Em seguida, ele confessou participação direta no roubo, praticado com uso de arma de fogo, e indicou a participação de outro envolvido.