Presidente Kennedy promove Campanha de Multivacinação neste sábado (31)

Presidente Kennedy realiza, neste sábado, 31 de janeiro, a Campanha de Multivacinação. A ação começa a partir das 8 horas e mobiliza todas as Unidades Básicas de Saúde do município.

A iniciativa busca ampliar a cobertura vacinal e incentivar a atualização do cartão de vacinas da população. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde orienta que moradores verifiquem previamente o horário de funcionamento de cada UBS.

Durante a campanha, as equipes de saúde realizam a conferência da situação vacinal e aplicam as doses necessárias, conforme o calendário de imunização. Dessa forma, o município reforça a importância da prevenção de doenças evitáveis por vacina.

Para receber atendimento, o cidadão deve apresentar cartão de vacinação, CPF e cartão do SUS. A organização dos documentos agiliza o atendimento e contribui para o fluxo nas unidades.

A Campanha de Multivacinação integra as ações de cuidado contínuo com a saúde pública e reforça a importância da imunização como medida essencial de proteção individual e coletiva.