Programação de verão em Anchieta movimenta cidade com esporte, cultura e shows

A programação de verão em Anchieta movimenta a cidade neste fim de semana com atrações esportivas, culturais e musicais. As atividades ocorrem no sábado (17) e no domingo (18).

No sábado, a Arena de Verão, no Centro de Anchieta, recebe o Torneio Municipal de Vôlei, às 8h. O evento abre o dia com esporte e integração.

À tarde, o Balneário de Castelhanos se transforma em palco musical. Às 14h, o grupo Art Samba se apresenta ao público. Em seguida, às 16h30, os Acadêmicos de Iriri entram em cena.

Enquanto isso, no Balneário de Ubu, a programação começa à noite. Às 19h, Amanda Trevizolo faz apresentação acústica. Logo depois, às 21h30, a Banda Neon anima o público.

O Balneário de Iriri concentra uma programação variada ao longo do sábado. Às 19h, o Grupo de Teatro Rerigtiba apresenta um espetáculo. Às 20h, ocorre uma aula show com o chef Gilson Surrage.

Na sequência, Rogerinho do Cavaco sobe ao palco às 21h. Por fim, a Banda Mafuá encerra a noite com show marcado para as 23h.

No domingo, a Arena de Verão volta a receber competições esportivas. Às 8h, acontece o Torneio de Futvôlei, reunindo atletas e moradores.

Durante a tarde, a programação segue na Praia do Coqueiro. Às 16h, o cantor Léo Zanol encerra o fim de semana com música à beira-mar.

A programação de verão em Anchieta reforça o município como destino turístico. Além disso, valoriza artistas locais e oferece opções de lazer para moradores e visitantes.