Quem é Yerin Ha, a nova protagonista de 'Bridgerton'

Yerin Ha é a nova protagonista de Bridgerton. A atriz australiana dá vida à Sophie Baek, par romântico de Benedict (Luke Thompson), com quem vive uma história de amor avassaladora ao estilo Cinderela.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De origem sul-coreana, Ha nasceu em Sydney, no ano de 1988. Assim como seus pais e avó, a artista decidiu se tornar atriz. “Sempre cresci com esse conhecimento do que são o teatro e as telas; por isso, sempre foi algo que me interessou”, contou a australiana à Vogue Australia. Depois de estudar na Kaywon High School of Arts, em Seoul, trabalhou em suas habilidades em teatro musical, quando passou a frequentar o National Institute of Dramatic Art de Sydney.

Leia também: ‘O Agente Secreto’ será disponibilizado na Netflix

Apesar de ter ganhado mais reconhecimento após o anúncio de sua participação em Bridgerton, Yerin Ha integrou o elenco da série Halo (2022). Em 2024, a atriz ainda interpretou a versão jovem de Kasha na série prequel de Duna, intitulada Duna: A Profecia.

A adaptação dos livros de Julia Quinn não é a primeira participação da australiana em uma produção da Netflix. No último ano, a atriz interpretou Mia Chang na minissérie The Survivors.

Sobre o que é a 4ª temporada de Bridgerton?

Na 4ª temporada de Bridgerton, os fãs acompanham o romance de Benedict e Sophie. O segundo irmão está disposto a nunca se casar, já que gosta de seu estilo de vida e não pretende ter uma vida a dois. Entretanto, a situação muda quando conhece a Dama de Prata.

No baile de máscaras de sua mãe, Benedict tem um encontro breve com uma mulher misteriosa. Mesmo que tenham passado poucos instantes juntos, aquilo já foi o suficiente para que o Bridgerton se apaixonasse perdidamente e mudasse seus ideias de vida. Entretanto, ele não sabe nem ao menos o nome da moça.

O que Benedict não imagina, é que a Dama de Prata, na realidade, é Sophie. Em uma história de um amor proibido e pressões sociais, o casal da nova temporada promete arrematar o coração dos fãs.

Os primeiros episódios da 4ª temporada de Bridgerton estarão disponíveis na Netflix a partir desta quinta-feira (29), enquanto a última parte será liberada no dia 26 de fevereiro.