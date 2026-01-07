Conexão Safra

Reforma tributária amplia carga sobre o agro e expõe risco estrutural ao setor

Fim de incentivos, acúmulo de créditos e histórico de não devolução levantam dúvidas sobre competitividade, preços dos alimentos e segurança econômica

reforma tributária
Foto: reprodução

A reforma tributária tem como objetivo claro aumentar a tributação do agronegócio. Criou-se o consenso de que o agro paga pouco imposto, assim como conceito de que rico paga também paga pouco.  

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Leia mais em: Reforma tributária amplia carga sobre o agro e expõe risco estrutural ao setor

O maior veículo de comunicação do agro no Espírito Santo

Assuntos:

Conexão SafraReforma Tributária

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por