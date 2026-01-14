Santa Casa faz apelo urgente por doadores de sangue em Cachoeiro

A Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim pede ajuda para repor o estoque de sangue. O hospital precisa de doações com urgência para manter os atendimentos.

Atualmente, a unidade necessita principalmente dos tipos O negativo, B negativo e A negativo. Esses estoques sustentam atendimentos de emergência e procedimentos hospitalares.

Isso acontece porque durante período de férias o número de doadores é reduzido. Muitas pessoas viajam, enquanto a demanda por sangue segue elevada.

Por isso, a instituição reforça o chamado à população. Uma única doação pode salvar até quatro vidas e garantir assistência a quem precisa.

As doações ocorrem de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. Aos sábados, o atendimento vai das 7h às 11h.

O local de doação fica na Rua Dr. Raulino de Oliveira, 67, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim. Informações adicionais estão disponíveis pelo telefone (28) 2101-2123.