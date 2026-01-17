Serra e Cachoeiro puxam recorde histórico de exportações de rochas no ES

O Espírito Santo lidera exportações de rochas naturais em 2025 e alcança um recorde histórico no setor. O estado respondeu por 78,5% das exportações brasileiras, segundo a Centrorochas.

Do total de US$ 1,48 bilhão exportado pelo Brasil, US$ 1,16 bilhão teve origem no território capixaba. O desempenho consolida o estado como principal polo nacional.

Além disso, o resultado representa crescimento de 12,2% em relação a 2024. O valor configura o maior faturamento da história do Espírito Santo no setor.

Mesmo diante de desafios no comércio internacional, o estado manteve desempenho positivo. Tarifas adicionais impostas pelos Estados Unidos marcaram o cenário global em 2025.

Ainda assim, a força da cadeia produtiva capixaba sustentou o crescimento. O estado concentra atividades de extração, beneficiamento e logística voltadas à exportação.

No mix de produtos, os quartzitos ganharam protagonismo. As exportações do material somaram US$ 703,3 milhões, com alta de 32,5%.

Por outro lado, o granito registrou queda de 10,1%, enquanto o mármore recuou 7,0%. Mesmo assim, o setor manteve estabilidade geral.

Segundo a Centrorochas, a diversificação de produtos ajudou a compensar perdas pontuais. Dessa forma, a indústria mostrou capacidade de adaptação aos novos mercados.

Os Estados Unidos permaneceram como principal destino das rochas capixabas. O país importou US$ 744,2 milhões, com crescimento de 10,7%.

Além disso, China, México, Itália, Canadá e Espanha ampliaram as compras. Todos esses mercados apresentaram crescimento em relação ao ano anterior.

Cachoeiro e Serra lideram exportações de rochas naturais

No cenário municipal, Serra e Cachoeiro de Itapemirim lideraram as exportações. Juntas, as cidades somaram mais de US$ 730 milhões em vendas externas.

A Serra respondeu por US$ 381,7 milhões, o equivalente a 33,4% do total estadual. Cachoeiro registrou US$ 355,6 milhões, com participação de 31,1%.

Além dos polos tradicionais, outros municípios avançaram. Cariacica cresceu 39,3%, enquanto Castelo e Atílio Vivacqua também superaram a média estadual.

O resultado reforça a competitividade do setor capixaba. Além disso, posiciona o Espírito Santo como referência internacional em rochas naturais.