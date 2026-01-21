Sessão Azul exibe ‘Bob Esponja - Em Busca da Calça Quadrada’ em sala adaptada

No próximo domingo, dia 25 de janeiro, a partir das 15h30, o Cine Ritz Perim Center, no Perim Center, em Cachoeiro de Itapemirim, vai realizar mais uma Sessão Azul. Trata-se de uma sessão especial, adaptada para pessoas portadoras do Transtorno do Espectro Autista (TEA). O filme escolhido para este mês é ‘Bob Esponja – Em Busca da Calça Quadrada’.

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Os ingressos para esta sessão são vendidos ao preço único de R$ 10,00. Então, que tal uma tarde divertida no cinema?

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O projeto Sessão Azul consiste em adaptar sessões de cinema para esse público, com exibições exclusivas. Nelas a família tem todo o suporte para que os filhos possam se sentir à vontade e curtir o espetáculo.

Sendo assim, nesta sessão as luzes da sala ficam acesas o tempo todo e o som mais baixo. Isso para que as crianças com distúrbio sensorial se sintam mais confortáveis durante todo o filme. Além disso, o público tem liberdade para circular na sala ou mesmo de sair e voltar.

‘Bob Esponja – Em Busca da Calça Quadrada’ na Sessão Azul

No novo filme, Bob Esponja tem a missão de provar que é um “cara grande”. Determinado a mostrar sua bravura ao Sr.

Sirigueijo, ele segue o Holandês Voador – um misterioso pirata fantasma – e embarca em uma aventura marítima que o leva às profundezas do mar, onde nenhum outro Esponja jamais esteve.