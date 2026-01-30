Conexão Safra

Setor do cacau: Faes chama atenção para riscos fitossanitários e práticas desleais

Entidade aponta riscos fitossanitários e defende medidas para proteger a produção nacional e garantir equilíbrio no mercado do cacau

Cacau capixaba
Foto: Divulgação/Governo do ES

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Espírito Santo (Faes), juntamente com os Sindicatos Rurais Patronais, vem a público manifestar preocupação sobre as dificuldades enfrentadas pela cacauicultura brasileira, especialmente diante da insegurança gerada pela Instrução Normativa nº 125/2021, pela falta de observância de riscos fitossanitários, e do uso indevido regime de drawback, que permite a importação do produto com suspensão de tributos.

