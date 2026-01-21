Sine de Vitória oferece quase mil vagas de trabalho

O Sine Vitória abriu 978 vagas de emprego. As oportunidades atendem diferentes áreas profissionais e níveis de escolaridade, ampliando o acesso ao mercado de trabalho na capital.

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Entre as funções disponíveis estão açougueiro, operador de caixa, auxiliar de limpeza, pedreiro, pizzaiolo, jardineiro, eletricista e analista contábil. Além disso, o sistema reúne outras ocupações que atendem perfis variados, tanto para quem busca o primeiro emprego quanto para profissionais com experiência.

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Os interessados podem consultar a lista completa de vagas, bem como o número de oportunidades e os critérios exigidos, no site Trabalha Vix. As informações passam por atualização constante, o que amplia as chances de encaminhamento conforme o perfil do candidato.

Como participar

Para participar dos processos seletivos, o trabalhador deve comparecer presencialmente ao Sine Vitória, localizado na Casa do Cidadão, na Avenida Maruípe, no bairro Itararé. Desse modo, o atendimento ocorre das 8h às 17h, mediante apresentação de documentos pessoais e currículo atualizado.

Durante o atendimento, o candidato realiza o cadastro, seleciona as vagas compatíveis com sua experiência e recebe a carta de encaminhamento para participar da seleção junto às empresas. O procedimento agiliza a conexão entre trabalhador e empregador.

Serviço

Sine Vitória