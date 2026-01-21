Oportunidades

Sine de Vitória oferece quase mil vagas de trabalho

Os interessados podem consultar a lista completa de vagas, bem como o número de oportunidades e os critérios exigidos, no site Trabalha Vix.

Emprego em Cachoeiro
Foto: Freepik

O Sine Vitória abriu 978 vagas de emprego. As oportunidades atendem diferentes áreas profissionais e níveis de escolaridade, ampliando o acesso ao mercado de trabalho na capital.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Entre as funções disponíveis estão açougueiro, operador de caixa, auxiliar de limpeza, pedreiro, pizzaiolo, jardineiro, eletricista e analista contábil. Além disso, o sistema reúne outras ocupações que atendem perfis variados, tanto para quem busca o primeiro emprego quanto para profissionais com experiência.

Leia também: Quarta (21) com oportunidades de trabalho no Sine de Cachoeiro

Os interessados podem consultar a lista completa de vagas, bem como o número de oportunidades e os critérios exigidos, no site Trabalha Vix. As informações passam por atualização constante, o que amplia as chances de encaminhamento conforme o perfil do candidato.

Como participar

Para participar dos processos seletivos, o trabalhador deve comparecer presencialmente ao Sine Vitória, localizado na Casa do Cidadão, na Avenida Maruípe, no bairro Itararé. Desse modo, o atendimento ocorre das 8h às 17h, mediante apresentação de documentos pessoais e currículo atualizado.

Durante o atendimento, o candidato realiza o cadastro, seleciona as vagas compatíveis com sua experiência e recebe a carta de encaminhamento para participar da seleção junto às empresas. O procedimento agiliza a conexão entre trabalhador e empregador.

Serviço

Sine Vitória

  • Local: Casa do Cidadão – Avenida Maruípe, 2455, Itararé
  • Atendimento: das 8h às 17h

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

Assuntos:

Sine de VitóriaVagas de emprego

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por