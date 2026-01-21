Sine de Vitória oferece quase mil vagas de trabalho
Os interessados podem consultar a lista completa de vagas, bem como o número de oportunidades e os critérios exigidos, no site Trabalha Vix.
O Sine Vitória abriu 978 vagas de emprego. As oportunidades atendem diferentes áreas profissionais e níveis de escolaridade, ampliando o acesso ao mercado de trabalho na capital.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Entre as funções disponíveis estão açougueiro, operador de caixa, auxiliar de limpeza, pedreiro, pizzaiolo, jardineiro, eletricista e analista contábil. Além disso, o sistema reúne outras ocupações que atendem perfis variados, tanto para quem busca o primeiro emprego quanto para profissionais com experiência.
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Os interessados podem consultar a lista completa de vagas, bem como o número de oportunidades e os critérios exigidos, no site Trabalha Vix. As informações passam por atualização constante, o que amplia as chances de encaminhamento conforme o perfil do candidato.
Como participar
Para participar dos processos seletivos, o trabalhador deve comparecer presencialmente ao Sine Vitória, localizado na Casa do Cidadão, na Avenida Maruípe, no bairro Itararé. Desse modo, o atendimento ocorre das 8h às 17h, mediante apresentação de documentos pessoais e currículo atualizado.
Durante o atendimento, o candidato realiza o cadastro, seleciona as vagas compatíveis com sua experiência e recebe a carta de encaminhamento para participar da seleção junto às empresas. O procedimento agiliza a conexão entre trabalhador e empregador.
Serviço
Sine Vitória
- Local: Casa do Cidadão – Avenida Maruípe, 2455, Itararé
- Atendimento: das 8h às 17h
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