Sine Vitória abre 145 vagas de emprego para área de saneamento

O Sine Vitória disponibiliza 145 vagas de emprego nesta quarta-feira (7). As oportunidades atendem a uma empresa que prestará serviços na área de saneamento para a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan). Assim, quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho pode concorrer a funções técnicas, operacionais e administrativas.

Entre os cargos oferecidos estão: auxiliar de eletricista, eletricista de manutenção, mecânico de manutenção, encanador de redes e motorista. Além disso, também tem para técnico em segurança do trabalho e assistente jurídico, entre outros. Dessa forma, o processo atende diferentes perfis profissionais.

Como participar

Assim, os candidatos interessados devem comparecer ao Sine Vitória, na Casa do Cidadão, localizada na Avenida Maruípe, 2544, no bairro Itararé.

Logo, o atendimento ocorre das 9h às 16h. Contudo, é necessário levar documentos pessoais e currículo. No local, o trabalhador realiza o cadastro, escolhe as vagas conforme seu perfil e segue para a entrevista.

Outras vagas

Além das vagas presenciais, o morador da capital pode consultar outras oportunidades pelo Sistema Nacional de Emprego.

Assim, para isso, basta acessar o site TrabalhaVix e, na opção “Exibir mais filtros”, selecionar a cidade de Vitória. As vagas são atualizadas constantemente pelo Sine Vitória, o que amplia as chances de contratação.

Oportunidades ofertadas

Analista de estação de tratamento de efluentes: 7 vagas

Analista de PCP (programação e controle de produção): 1 vaga

Assistente de service desk: 3 vagas

Assistente jurídico: 1 vaga

Eletricista auxiliar: 17 vagas

Eletricista de manutenção em geral: 17 vagas

Encanador: 26 vagas

Mecânico de manutenção de máquina industrial: 12 vagas

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral: 12 vagas

Motorista de automóveis: 1 vaga

Mais oportunidades

Operador

bombas no tratamento de água e efluentes: 18 vagas

centro de controle de sinterização e pátios: 7 vagas

tratamento de água e esgoto: 12 vagas

Supervisor

manutenção eletromecânica: 1 vaga

operação de fluídos (distribuição, captação, tratamento de água, gases e vapor): 1 vaga

técnico de operação de água e esgoto: 1 vaga

Técnico de sistema de automação industrial: 4 vagas

Técnico em segurança do trabalho: 4 vagas