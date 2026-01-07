Sine Vitória abre 145 vagas de emprego para área de saneamento
Quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho pode concorrer a funções técnicas, operacionais e administrativas.
O Sine Vitória disponibiliza 145 vagas de emprego nesta quarta-feira (7). As oportunidades atendem a uma empresa que prestará serviços na área de saneamento para a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan). Assim, quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho pode concorrer a funções técnicas, operacionais e administrativas.
Entre os cargos oferecidos estão: auxiliar de eletricista, eletricista de manutenção, mecânico de manutenção, encanador de redes e motorista. Além disso, também tem para técnico em segurança do trabalho e assistente jurídico, entre outros. Dessa forma, o processo atende diferentes perfis profissionais.
Como participar
Assim, os candidatos interessados devem comparecer ao Sine Vitória, na Casa do Cidadão, localizada na Avenida Maruípe, 2544, no bairro Itararé.
Logo, o atendimento ocorre das 9h às 16h. Contudo, é necessário levar documentos pessoais e currículo. No local, o trabalhador realiza o cadastro, escolhe as vagas conforme seu perfil e segue para a entrevista.
Outras vagas
Além das vagas presenciais, o morador da capital pode consultar outras oportunidades pelo Sistema Nacional de Emprego.
Assim, para isso, basta acessar o site TrabalhaVix e, na opção “Exibir mais filtros”, selecionar a cidade de Vitória. As vagas são atualizadas constantemente pelo Sine Vitória, o que amplia as chances de contratação.
Oportunidades ofertadas
Analista de estação de tratamento de efluentes: 7 vagas
Analista de PCP (programação e controle de produção): 1 vaga
Assistente de service desk: 3 vagas
Assistente jurídico: 1 vaga
Eletricista auxiliar: 17 vagas
Eletricista de manutenção em geral: 17 vagas
Encanador: 26 vagas
Mecânico de manutenção de máquina industrial: 12 vagas
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral: 12 vagas
Motorista de automóveis: 1 vaga
Mais oportunidades
Operador
- bombas no tratamento de água e efluentes: 18 vagas
- centro de controle de sinterização e pátios: 7 vagas
- tratamento de água e esgoto: 12 vagas
Supervisor
- manutenção eletromecânica: 1 vaga
- operação de fluídos (distribuição, captação, tratamento de água, gases e vapor): 1 vaga
- técnico de operação de água e esgoto: 1 vaga
Técnico de sistema de automação industrial: 4 vagas
Técnico em segurança do trabalho: 4 vagas