Tráfego de caminhões é interditado entre o Trevo da Coca-Cola e o BNH em Cachoeiro

A Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito mantém a interdição do tráfego de caminhões pesados na Rodovia Engenheiro Fabiano Vivacqua, em Cachoeiro de Itapemirim. A restrição vale no trecho entre o Trevo da Coca-Cola e o posto da Guarda Civil Municipal, antigo Bolo de Noiva.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Desde a manhã desta quinta-feira (22), equipes atuam no local para orientar motoristas. Ao todo, quatro policiais militares e quatro guardas municipais reforçam a fiscalização e organizam o fluxo de veículos.

Leia também: Rio Itapemirim atinge Nível 2 de atenção após elevação do nível

A ação conjunta busca reduzir o movimento de caminhões no trevo do BNH. Dessa forma, o trânsito flui melhor e o risco de acidentes diminui, sobretudo nos horários de maior movimento.

Segundo a secretaria, o tráfego constante de veículos pesados acelerou o surgimento de buracos na pista. Além disso, as chuvas e as obras em andamento agravaram a deterioração do pavimento.

O secretário municipal de Segurança e Trânsito, Clayton Siqueira, explicou que a medida é necessária neste momento. Segundo ele, a restrição preserva a via até que seja possível executar a recuperação adequada do asfalto.

Enquanto isso, os caminhões devem utilizar rotas alternativas. A obra no trecho segue sob responsabilidade do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo, enquanto o município atua apenas na organização do trânsito.

Por fim, a Prefeitura de Cachoeiro pede a colaboração dos motoristas. A interdição é temporária e busca garantir mais segurança e mobilidade para quem circula pela região.