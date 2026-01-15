Tráfico de drogas resulta na prisão de dois homens em Alegre

A Polícia Militar prendeu dois homens por tráfico de drogas na noite desta quarta-feira (14), no bairro Clério Moulim, em Alegre. A ação ocorreu durante patrulhamento do 3º Batalhão.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Os policiais realizavam rondas pela Estrada da Samarco, área conhecida por denúncias de venda de entorpecentes e circulação de usuários.

Leia também: Foragido da Justiça por homicídio é preso em São José do Calçado

Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos demonstraram nervosismo. Em seguida, eles tentaram fugir e desobedeceram à ordem legal de parada.

Durante a abordagem, um dos homens arremessou um frasco branco para o exterior da residência. Logo depois, os policiais localizaram o objeto.

No interior do frasco, os militares encontraram quatro pedras médias de crack. Segundo a Polícia Militar, o material poderia render cerca de 160 porções menores.

Além disso, em um quarto do imóvel, a equipe apreendeu uma bucha de maconha, material para endolação, um aparelho celular e dinheiro.

A quantia em espécie totalizou R$ 3.194. Diante dos fatos, os policiais deram sequência aos procedimentos legais.

Os militares encaminharam os suspeitos de tráfico de drogas, de 18 e 27 anos, junto com o material apreendido, à Delegacia de Polícia Civil. Eles permaneceram à disposição da Justiça.