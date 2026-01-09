Van itinerante do Refis 2026 inicia atendimentos em distritos de Cachoeiro

A administração municipal inicia o cronograma da Van Itinerante do Refis 2026 para ampliar o acesso ao Programa de Regularização Fiscal nos distritos de Cachoeiro de Itapemirim.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A primeira parada ocorre em Córrego dos Monos, nesta segunda-feira (12). A equipe atende das 13h às 17h, na Unidade Básica de Saúde do distrito.

Leia também: Bairros de Cachoeiro recebem operação tapa-buraco; veja quais

Durante o atendimento, técnicos orientam os moradores, realizam consultas de débitos e apresentam condições especiais para regularização fiscal, sem exigir deslocamento até a sede do município.

Além disso, a ação busca facilitar o contato direto da população com os serviços públicos. Especialmente para quem vive ou trabalha em áreas mais afastadas do Centro.

Com a iniciativa, o município fortalece a descentralização do atendimento, promove inclusão e estimula a regularização fiscal como ferramenta de desenvolvimento local.

O cronograma segue ao longo da semana e contempla outros distritos, sempre com atendimento nas unidades de saúde.

Programação da Van Itinerante do Refis 2026 – Distritos

• 12/01 (segunda-feira) – Córrego dos Monos | UBS

• 13/01 (terça-feira) – Pacotuba | UBS

• 14/01 (quarta-feira) – Soturno | UBS

• 15/01 (quinta-feira) – Itaoca | UBS

• 16/01 (sexta-feira) – Conduru | UBS