Van itinerante do Refis 2026 inicia atendimentos em distritos de Cachoeiro

Atendimento móvel começa por Córrego dos Monos e segue por outros quatro distritos ao longo da semana.

Refis 2026
Foto: Freepik

A administração municipal inicia o cronograma da Van Itinerante do Refis 2026 para ampliar o acesso ao Programa de Regularização Fiscal nos distritos de Cachoeiro de Itapemirim.

A primeira parada ocorre em Córrego dos Monos, nesta segunda-feira (12). A equipe atende das 13h às 17h, na Unidade Básica de Saúde do distrito.

Durante o atendimento, técnicos orientam os moradores, realizam consultas de débitos e apresentam condições especiais para regularização fiscal, sem exigir deslocamento até a sede do município.

Além disso, a ação busca facilitar o contato direto da população com os serviços públicos. Especialmente para quem vive ou trabalha em áreas mais afastadas do Centro.

Com a iniciativa, o município fortalece a descentralização do atendimento, promove inclusão e estimula a regularização fiscal como ferramenta de desenvolvimento local.

O cronograma segue ao longo da semana e contempla outros distritos, sempre com atendimento nas unidades de saúde.

Programação da Van Itinerante do Refis 2026 – Distritos

12/01 (segunda-feira) – Córrego dos Monos | UBS
13/01 (terça-feira) – Pacotuba | UBS
14/01 (quarta-feira) – Soturno | UBS
15/01 (quinta-feira) – Itaoca | UBS
16/01 (sexta-feira) – Conduru | UBS

