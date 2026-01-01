Segurança

VÍDEO | Acidente entre dois veículos deixa feridos entre Cachoeiro e Marataízes

Colisão aconteceu no trecho da Matinha e provocou lentidão no trânsito; não há informações sobre vítimas.

Foto: Reprodução | Internet

Dois veículos se envolveram em um acidente na rodovia ES-490, nesta quinta-feira (1), no trecho conhecido como “Matinha”, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Marataízes.

Segundo as primeiras informações, os automóveis trafegavam em sentidos opostos quando um deles invadiu a pista contrária e provocou a colisão.

Até o momento, não há confirmação de feridos. O trânsito ficou lento no local, e motoristas precisaram redobrar a atenção ao passar pelo trecho.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

