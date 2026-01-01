VÍDEO | Acidente entre dois veículos deixa feridos entre Cachoeiro e Marataízes

Dois veículos se envolveram em um acidente na rodovia ES-490, nesta quinta-feira (1), no trecho conhecido como “Matinha”, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Marataízes.

Segundo as primeiras informações, os automóveis trafegavam em sentidos opostos quando um deles invadiu a pista contrária e provocou a colisão.

Até o momento, não há confirmação de feridos. O trânsito ficou lento no local, e motoristas precisaram redobrar a atenção ao passar pelo trecho.