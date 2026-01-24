VÍDEO | Defesa Civil interdita rua após deslizamento em Piúma

A Rua Morro do Eucalipto, localizada no bairro Niterói, em Piúma, foi interditada na última sexta-feira (23) após um novo deslizamento de terra registrado durante a madrugada.

Segundo relatos de moradores, o local já apresentava sinais de instabilidade nos últimos meses de 2025. Na ocasião, a queda de um muro de obras indicava o comprometimento da área.

A Defesa Civil esteve no local e acompanhou a situação de perto. Em seguida, o órgão definiu as medidas preventivas necessárias para garantir a segurança da população.

Apesar do susto, não houve registro de feridos.