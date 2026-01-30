Vitória abre vagas para cursos gratuitos de costura e culinária

Moradores de Vitória e trabalhadores que atuam no município ainda podem se inscrever em três cursos gratuitos de qualificação profissional: costura, pães caseiros e cozinha italiana. Assim, as inscrições seguem abertas no portal VixCursos, onde os interessados devem se cadastrar e aguardar a confirmação da vaga.

Porém, as capacitações começam na próxima semana e representam uma oportunidade de aprimorar habilidades práticas, com foco na geração de renda e na inserção no mercado de trabalho. Assim, no portal, também estão disponíveis informações sobre pré-requisitos, horários, carga horária e número de vagas.

Os cursos resultam de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, por meio da Gerência de Qualificação do Trabalhador, e o Senac Espírito Santo. A iniciativa não gera custos para os participantes e integra a política municipal de incentivo à qualificação profissional.

Culinária

Na área da gastronomia, o curso de pães caseiros e artesanais possibilita o aprendizado de técnicas voltadas ao consumo próprio e à produção para venda. Por outro lado, já a capacitação em cozinha italiana aprofunda conhecimentos em receitas tradicionais e prepara os alunos para diferentes contextos profissionais.

Costura

O curso de técnicas de costura e acabamento atende quem deseja realizar ajustes, customizações, criar peças exclusivas ou iniciar atividades no setor de confecção.

Novos cursos

Ao longo do ano, a parceria entre a Secretaria e o Senac prevê a oferta de novos cursos gratuitos, alinhados às demandas do mercado e às necessidades da população. Nesse sentido, as oportunidades serão divulgadas nos canais oficiais da Prefeitura de Vitória, com inscrições pelo VixCursos.

A partir de 2026, as formações ofertadas pelo VixCursos passam a atender exclusivamente moradores de Vitória ou pessoas que trabalham no município, incluindo trabalhadores com vínculo formal, microempreendedores individuais e autônomos.

Serviço

Cursos: Pães Caseiros e Artesanais, Cozinha Italiana e Técnicas de Costura e Acabamento