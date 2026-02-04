A série 'Emergência Radioativa' retrata acidente real com o Césio-137 em Goiânia

A Netflix divulgou nesta quarta-feira (4), o trailer de Emergência Radioativa, nova minissérie nacional inspirada no acidente real com o Césio-137, que marcou a história do Brasil. O material reúne cenas exclusivas e depoimentos do elenco e da equipe criativa, que detalham os desafios de transformar um episódio real, cercado por dor, medo e desinformação, em uma narrativa audiovisual potente e respeitosa.

A estreia está marcada para 18 de março, exclusivamente na plataforma.

Bastidores revelam tensão, incerteza e o peso de contar uma história real

Inspirada em fatos reais, Emergência Radioativa retrata o momento em que uma máquina de radioterapia abandonada é aberta em um ferro-velho, liberando o Césio-137, um material altamente radioativo no ambiente urbano. A partir daí, fragmentos do pó azul brilhante se espalham por diferentes pontos da cidade, dando início a uma corrida desesperada para identificar a contaminação, conter os danos e salvar vidas. Entre os atingidos, está uma família inteira, símbolo da dimensão humana da tragédia.

No trailer divulgado, atores, diretores e produtores comentam o clima de apreensão que guiou as gravações. A proposta da série foi reconstruir não apenas os fatos, mas também a sensação de insegurança vivida pela população de Goiânia no fim dos anos 1980, quando a origem da contaminação ainda era desconhecida. Os relatos reforçam, ainda, o papel decisivo da ciência e da medicina brasileiras no controle da tragédia e no atendimento às vítimas, muitas delas anônimas.

Elenco reúne grandes nomes da dramaturgia brasileira

Com direção geral de Fernando Coimbra, que divide a direção dos episódios com Iberê Carvalho, a minissérie é protagonizada por Johnny Massaro, que interpreta Márcio. O elenco principal conta ainda com Paulo Gorgulho (Orenstein), Tuca Andrada (Governador), Bukassa Kabengele (Evenildo), Ana Costa (Antônia), Alan Rocha (João), Marina Merlino (Catarina), William Costa (Darlei), Antonio Saboia (Eduardo), Luiz Bertazzo (Loureiro), Clarissa Kiste (Paula) e Douglas Simon (Souza).

Há também participações especiais de Leandra Leal, no papel de Esther, e de Emílio de Mello, como César.

Relembre o acidente que chocou o País

O acidente com o Césio-137 ocorreu em setembro de 1987, em Goiânia (GO), após o manuseio inadequado de um aparelho de radioterapia abandonado nas antigas instalações do Instituto Goiano de Radioterapia. A fonte radioativa continha cloreto de césio, substância altamente solúvel, com radioatividade estimada em 50,9 terabecquerels. O material, visualmente chamativo por seu brilho azulado, foi fragmentado e distribuído entre ferro-velhos, parentes e amigos, ampliando drasticamente o alcance da contaminação.

O isótopo 137 do césio possui um comportamento químico semelhante ao do potássio, o que facilita sua absorção por plantas, animais e seres humanos. Centenas de pessoas foram direta ou indiretamente afetadas, tornando o episódio o maior acidente radiológico do mundo fora de uma usina nuclear.