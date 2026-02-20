Abates de bovinos, suínos e frangos surpreendem no 4º trimestre

No 4° trimestre de 2025 foram abatidas 10,95 milhões de cabeças de bovinos, alta de 13,1% ante mesmo período de 2024. Já na comparação com o 3º trimestre de 2025, houve redução de 2,9%. O abate de suínos foi de 14,77 milhões de cabeças no 4° trimestre de 2025, com aumento de 2,3% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior e redução de 6,6% em comparação ao 3° trimestre de 2025. Em relação ao abate de frangos, foram 1,69 bilhão de cabeças, resultado 3,9% superior ao obtido no trimestre equivalente do ano anterior, mas 0,2% menor em relação ao verificado no 3º trimestre de 2025.

