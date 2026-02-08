Acidente na ES-297: Motociclista morre próximo ao trevo de Apiacá

Um acidente na ES-297 mobilizou equipes de emergência na manhã deste domingo (8), nas proximidades do trevo de Apiacá, no Sul do Espírito Santo. A ocorrência resultou na morte de um motociclista, cuja identidade não foi divulgada no local.

A guarnição policial atendeu ao chamado após acionamento do CIODES. Quando a equipe chegou, profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência já prestavam atendimento. Em seguida, os socorristas constataram o óbito ainda na rodovia.

No ponto do acidente na ES-297, os policiais observaram a motocicleta posicionada atrás de um ponto de ônibus. Essa posição indicou, em tese, que o condutor perdeu o controle ao contornar a rotatória próxima.

Além disso, a equipe isolou toda a área para preservar os vestígios até a chegada da perícia técnica. O procedimento garantiu a coleta adequada de informações que poderão esclarecer a dinâmica do fato.

Posteriormente, os peritos realizaram os trabalhos técnicos no local. Eles recolheram um aparelho celular que pertencia à vítima e providenciaram a remoção do corpo.

Após a conclusão da perícia, os agentes liberaram a via para o tráfego. Na sequência, um guincho removeu a motocicleta envolvida no acidente na ES-297 para o pátio credenciado do Detran.

Ainda segundo os primeiros levantamentos, não houve relato de outros veículos diretamente envolvidos na ocorrência. Contudo, somente o laudo pericial poderá confirmar as circunstâncias exatas do acidente.

Enquanto isso, a Polícia Civil deverá conduzir as investigações. A apuração buscará identificar as causas que levaram à perda do controle direcional da motocicleta.

Trecho onde ocorreu acidente na ES-297

O trecho onde ocorreu o acidente na ES-297 apresenta rotatória e fluxo constante de veículos, especialmente em horários de maior movimento. Por isso, a sinalização e a atenção redobrada se tornam essenciais para quem trafega pela rodovia.

Por fim, as autoridades reforçam a importância da condução segura e do respeito às normas de trânsito. A divulgação de informações oficiais dependerá do avanço das investigações e da identificação formal da vítima.