Adolescente morre em acidente entre moto e caminhão em Castelo

Uma adolescente morreu em um acidente em Castelo, na noite desta quarta-feira (11), no bairro Cava Roxa, no Sul do Espírito Santo. A colisão envolveu a motocicleta que ela conduzia e um caminhão na Avenida João Venturim Filho.

A vítima foi identificada como Amanda do Nascimento Camilo, de 16 anos. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Castelo. No entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade.

Além disso, uma jovem de 17 anos que estava na garupa ficou ferida. As equipes de resgate prestaram atendimento inicial no local e também a levaram ao hospital do município. Posteriormente, os médicos transferiram a adolescente para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanecia internada.

Segundo informações repassadas à Polícia Militar, o motorista do caminhão, de 47 anos, relatou que a motocicleta colidiu de frente com o veículo. De acordo com o condutor, Amanda seguia no sentido contrário e perdeu o controle da direção ao passar por um quebra-molas.

O caminhoneiro afirmou ainda que permaneceu no local após o impacto. Ele acionou o socorro e colaborou com os procedimentos adotados pela equipe policial.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência, isolou a área e realizou todos os procedimentos de praxe. Além disso, os militares registraram as informações repassadas pelas partes envolvidas e por testemunhas.

O motorista do caminhão relatou que a motocicleta invadiu a pista contrária após a condutora perder o controle. No entanto, a Polícia Civil irá apurar a dinâmica exata do acidente com base em provas técnicas.

Durante o atendimento, o trânsito na região ficou parcialmente comprometido. Contudo, as equipes removeram os veículos e liberaram a via após concluírem os trabalhos no local.

A morte da jovem gerou comoção no município de Castelo. Familiares e amigos publicaram mensagens nas redes sociais para prestar homenagens e expressar pesar.

Agora, a Polícia Civil conduz a investigação para esclarecer as circunstâncias da colisão. Além disso, as autoridades aguardam laudos periciais que deverão confirmar a dinâmica e as causas do acidente.