Agricultura familiar cresce 12,4% em 2025 e movimenta R$ 10,7 bilhões

O Banco do Nordeste (BNB) desembolsou, entre janeiro e dezembro de 2025, R$ 10,7 bilhões em crédito para mais de 766 mil produtores rurais pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) em toda área de atuação do Banco, que abrange estados nordestinos e parte de Minas Gerais e Espírito Santo. Na comparação com 2024, houve aumento de 12,4% no volume contratado e de 8,8% no número de agricultores beneficiados.

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