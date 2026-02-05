Agricultura familiar cresce 12,4% em 2025 e movimenta R$ 10,7 bilhões
Alta nas contratações confirma o fortalecimento da agricultura familiar e amplia o impacto econômico no campo em 2025
O Banco do Nordeste (BNB) desembolsou, entre janeiro e dezembro de 2025, R$ 10,7 bilhões em crédito para mais de 766 mil produtores rurais pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) em toda área de atuação do Banco, que abrange estados nordestinos e parte de Minas Gerais e Espírito Santo. Na comparação com 2024, houve aumento de 12,4% no volume contratado e de 8,8% no número de agricultores beneficiados.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Leia mais em: Agricultura familiar cresce 12,4% em 2025 e movimenta R$ 10,7 bilhões
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726