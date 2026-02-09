Alcione, Jorge Aragão e Zeca Pagodinho anunciam turnê O Maior Encontro do Samba
A apresentação de abertura garante que o legado da família Cruz esteja presente desde os primeiros acordes da noite.
Três dos maiores nomes da história do samba vão dividir o mesmo palco em uma turnê inédita a partir de 2026. Alcione, Jorge Aragão e Zeca Pagodinho anunciaram O Maior Encontro do Samba, projeto que passará por grandes capitais brasileiras e promete reunir clássicos, histórias e encontros simbólicos do gênero.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A turnê foi revelada com exclusividade no programa Fantástico, nesse domingo, 8, e é realizada pela produtora 30e.
Leia também: Mara Maravilha terá de passar por duas cirurgias após internação em hospital
Mais do que uma sequência de shows, a turnê nasce como uma celebração coletiva de trajetórias que, somadas, ultrapassam 150 anos de carreira. Pela primeira vez, Alcione, Jorge Aragão e Zeca Pagodinho se apresentam juntos, simultaneamente, em um formato de arena.
A direção musical do projeto fica a cargo de Pretinho da Serrinha, enquanto a concepção artística é assinada por Leninha Brandão.
Antes do encontro principal, o público será recebido com o show Arlindinho canta Arlindo Cruz, que presta homenagem ao sambista e compositor Arlindo Cruz. A apresentação de abertura garante que o legado da família Cruz esteja presente desde os primeiros acordes da noite.
Datas, cidades e convidados especiais
A estreia da turnê está marcada para o dia 6 de junho de 2026, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O projeto segue por outras seis capitais brasileiras, incluindo São Paulo, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte e Salvador.
Em datas selecionadas, os shows contarão com participações especiais de nomes como Martinho da Vila, Seu Jorge, Péricles e Alexandre Pires, tornando cada apresentação única.
Ingressos e vendas
Os ingressos para O Maior Encontro do Samba estão disponíveis no site da site da Eventim em diferentes setores, com valores que variam de acordo com a área escolhida e o tipo de entrada (meia-entrada, ingresso social, cliente Itaú ou inteira). Os preços partem de R$ 87,50, na cadeira superior (meia-entrada), e chegam a R$ 1.090, no pacote Vip (inteira).
Há opções de pista, pista premium, cadeiras inferior e superior, além do pacote Vip, que inclui ingresso em área exclusiva da pista premium, bar exclusivo e kit com itens especiais.
A pré-venda Itaú já está disponível com limite de quatro ingressos por CPF e parcelamento em até três vezes sem juros. A venda geral começa em 11 de fevereiro, ao meio-dia no site e às 13h na bilheteria, com limite de seis ingressos por CPF.
O ingresso social, com valor reduzido mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, estará disponível em ambas as etapas de venda. Descontos para clientes Itaú estão sujeitos à disponibilidade.
A proposta da turnê é recriar, em grandes arenas, o ambiente de uma roda de samba, com repertório clássico e interação entre os artistas no palco. A cada cidade, o projeto busca reafirmar o samba como um patrimônio cultural brasileiro, reunindo diferentes gerações em torno de um gênero central na história da música popular do País.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726