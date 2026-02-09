Alcione, Jorge Aragão e Zeca Pagodinho anunciam turnê O Maior Encontro do Samba

Três dos maiores nomes da história do samba vão dividir o mesmo palco em uma turnê inédita a partir de 2026. Alcione, Jorge Aragão e Zeca Pagodinho anunciaram O Maior Encontro do Samba, projeto que passará por grandes capitais brasileiras e promete reunir clássicos, histórias e encontros simbólicos do gênero.

A turnê foi revelada com exclusividade no programa Fantástico, nesse domingo, 8, e é realizada pela produtora 30e.

Mais do que uma sequência de shows, a turnê nasce como uma celebração coletiva de trajetórias que, somadas, ultrapassam 150 anos de carreira. Pela primeira vez, Alcione, Jorge Aragão e Zeca Pagodinho se apresentam juntos, simultaneamente, em um formato de arena.

A direção musical do projeto fica a cargo de Pretinho da Serrinha, enquanto a concepção artística é assinada por Leninha Brandão.

Antes do encontro principal, o público será recebido com o show Arlindinho canta Arlindo Cruz, que presta homenagem ao sambista e compositor Arlindo Cruz. A apresentação de abertura garante que o legado da família Cruz esteja presente desde os primeiros acordes da noite.

Datas, cidades e convidados especiais

A estreia da turnê está marcada para o dia 6 de junho de 2026, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O projeto segue por outras seis capitais brasileiras, incluindo São Paulo, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte e Salvador.

Em datas selecionadas, os shows contarão com participações especiais de nomes como Martinho da Vila, Seu Jorge, Péricles e Alexandre Pires, tornando cada apresentação única.

Ingressos e vendas

Os ingressos para O Maior Encontro do Samba estão disponíveis no site da site da Eventim em diferentes setores, com valores que variam de acordo com a área escolhida e o tipo de entrada (meia-entrada, ingresso social, cliente Itaú ou inteira). Os preços partem de R$ 87,50, na cadeira superior (meia-entrada), e chegam a R$ 1.090, no pacote Vip (inteira).

Há opções de pista, pista premium, cadeiras inferior e superior, além do pacote Vip, que inclui ingresso em área exclusiva da pista premium, bar exclusivo e kit com itens especiais.

A pré-venda Itaú já está disponível com limite de quatro ingressos por CPF e parcelamento em até três vezes sem juros. A venda geral começa em 11 de fevereiro, ao meio-dia no site e às 13h na bilheteria, com limite de seis ingressos por CPF.

O ingresso social, com valor reduzido mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, estará disponível em ambas as etapas de venda. Descontos para clientes Itaú estão sujeitos à disponibilidade.

A proposta da turnê é recriar, em grandes arenas, o ambiente de uma roda de samba, com repertório clássico e interação entre os artistas no palco. A cada cidade, o projeto busca reafirmar o samba como um patrimônio cultural brasileiro, reunindo diferentes gerações em torno de um gênero central na história da música popular do País.