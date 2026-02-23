Após 30 anos, corpos dos Mamonas serão exumados; entenda o motivo

Os corpos dos cinco integrantes dos Mamonas Assassinas, serão exumados nesta segunda-feira (23), quase 30 anos após o acidente aéreo que encerrou a trajetória da banda de rock cômico que conquistou o país nos anos 1990.

Segundo informou o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, os familiares decidiram, em comum acordo, cremar os corpos. Em seguida, eles transformarão as cinzas em adubo para o plantio de cinco árvores no BioParque Cemitério de Guarulhos, cidade onde os músicos moravam. Assim, a homenagem pretende marcar o local com um gesto simbólico e permanente.

Na década de 1990, os Mamonas Assassinas alcançaram sucesso nacional com letras irreverentes como “Brasília Amarela”, “Sabão Crá-Crá” e “Pelados em Santos”. Além disso, o primeiro e único disco da banda, lançado em junho de 1995, vendeu 1,8 milhão de cópias em apenas oito meses. Ao todo, o álbum já ultrapassou 3 milhões de cópias comercializadas, tornando-se o terceiro maior êxito comercial entre artistas nacionais.

Acidente aéreo interrompeu trajetória dos Mamonas

Em 2 de março de 1996, Dinho, Bento Hinoto, Samuel Reoli, Júlio Rasec e Sérgio Reoli retornavam de um show em Brasília a bordo de um Learjet modelo 25D, prefixo PT-LSD, fretado pela banda. No entanto, durante uma tentativa de arremetida, a aeronave se chocou contra a Serra da Cantareira, na zona norte de São Paulo. O acidente também matou o piloto Jorge Luiz Germano Martins, o copiloto Alberto Takeda, o ajudante de palco Isaac Souto e o segurança Sérgio Porto.

Logo depois, milhares de fãs prestaram as últimas homenagens. O velório ocorreu no Ginásio Municipal Paschoal Thomeu, em Guarulhos, e reuniu cerca de 30 mil pessoas. Posteriormente, mais de 100 mil acompanharam o cortejo até o cemitério Parque das Primaveras. Já no interior do cemitério, aproximadamente 500 pessoas acompanharam o enterro, que durou pouco mais de 40 minutos. Durante a cerimônia, os presentes cantaram “Parabéns a você” em homenagem a Dinho, que completaria 25 anos naquele 4 de março de 1996.

Mamonas Assassinas – O Legado no FIG 2026

Neste ano, o Festival de Inverno de Guaçuí (FIG 2026) confirmou o show “Mamonas Assassinas – O Legal”, um projeto que mantém vivo o repertório que marcou gerações. A apresentação será no dia 4 de junho.

O CEO da marca Mamonas Assassinas e primo de Dinho, Jorge Santana, afirma que o projeto busca preservar o legado artístico do grupo. Segundo ele, as músicas ultrapassaram o humor característico e registraram, de forma criativa, aspectos do cotidiano brasileiro.

O projeto “Mamonas Assassinas – O Legado” ganhou força durante as gravações do filme. Jorge relata que, ao divulgar imagens da produção nas redes sociais, o público passou a questionar sobre apresentações ao vivo. “Diante da repercussão, reuni os integrantes ligados ao projeto cinematográfico, como Rui e Alberto Hinoto, sobrinho de Bento Hinoto, para estruturar o espetáculo. Em seguida, o grupo iniciou turnê internacional, com apresentações na Europa, no Japão e em outros países”, completa.

Com informações do Estadão Conteúdo.