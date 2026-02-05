Apreensão no Beco do Miolo expõe novo ponto do tráfico em Guaçuí

A apreensão de cocaína em Guaçuí ocorreu na tarde de terça-feira, durante patrulhamento da Polícia Militar no Beco do Miolo.

Os policiais da ROR do 3º BPM atuavam no apoio a uma ocorrência anterior e, portanto, intensificaram o patrulhamento a pé na região.

A ação aconteceu por volta das 16h30, após denúncias recorrentes sobre tráfico de drogas no mesmo local.

Durante as buscas, os militares entraram em uma residência abandonada e localizaram uma sacola com 60 pinos de cocaína.

No momento da apreensão de cocaína em Guaçuí, nenhum suspeito estava no imóvel vistoriado pelas equipes policiais.

Em seguida, os agentes recolheram todo o material e encaminharam a ocorrência à 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Alegre.

A Polícia Militar informou que mantém ações contínuas e integradas para combater o tráfico de entorpecentes em áreas com maior incidência criminal.