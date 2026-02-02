Bebê de 11 meses morre após ataque de pitbull; imagens fortes

Um bebê de 11 meses morreu após ser atacado por um cachorro da raça pitbull no domingo (1º), no município de Socorro, no interior de São Paulo. Câmeras de segurança de um vizinho registraram a ocorrência.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A Polícia Civil informou que instaurou inquérito para apurar possível negligência e omissão de cuidados por parte dos responsáveis pela criança e pelo animal.

Leia também: Corpo da corretora desaparecida em GO é localizado; duas pessoas foram presas

Segundo a corporação, o cachorro pertencia ao padrasto da criança e permanecia solto no quintal da residência. No momento do ataque, o bebê estava sentado em uma cadeira.

Moradores acionaram o Corpo de Bombeiros. No entanto, ao chegar ao local, a equipe constatou que a criança já estava sem vida. Uma médica do Hospital Municipal de Socorro atendeu a ocorrência e apontou, em boletim, indícios de maus-tratos anteriores.

De acordo com a Guarda Municipal, o imóvel apresentava condições insalubres, com acúmulo de sujeira e presença de ratos. Além disso, o órgão informou que o mesmo animal já havia atacado outras pessoas.

O padrasto relatou que tentou conter o ataque e feriu o cachorro com uma faca. Em seguida, a equipe da Guarda recolheu o animal e o encaminhou ao canil municipal.

Agora, a Polícia Civil avalia se enquadra o caso como homicídio culposo, quando não há intenção de matar, mas há falta de cuidado e omissão de cautela, evidenciada pela ausência de medidas para manter o animal sob controle e prevenir riscos a terceiros.

Atenção: as imagens a seguir podem causar desconforto