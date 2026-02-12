Belo revela bastidores da cena do beijo com Viviane Araújo

Após quase um mês de expectativa, o público da novela Três Graças finalmente assistirá a uma das cenas mais aguardadas da trama: o primeiro beijo entre Consuelo, interpretada por Viviane Araújo, e Misael, vivido por Belo. Na história, o momento promete reacender a paixão entre os personagens. Fora das telas, contudo, a curiosidade do público se concentra no passado dos intérpretes.

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A produção já gravou a cena, que deve ir ao ar ainda nesta semana. Em entrevista ao portal Notícias da TV, Belo comentou os bastidores da gravação e destacou o clima profissional no set. Segundo o cantor, a cena ficou “linda” e foi construída com leveza. Ele também elogiou a atuação de Viviane, ressaltando a química entre os dois em cena.

Belo e Viviane Araújo mantiveram um relacionamento entre 1998 e 2007. Durante esse período, o cantor chegou a ser preso, em 2002, e o casal enfrentou momentos de exposição pública. A relação terminou após episódios marcados por polêmicas e acusações de infidelidade. Ainda assim, a história dos dois permanece presente na memória do público.

Cena de beijo entre Belo e Viviane

De acordo com Belo, o conhecimento mútuo facilitou a construção da cena. Ele afirmou que a familiaridade contribui para tornar a contracenação mais natural. No entanto, o artista fez questão de separar ficção e vida pessoal. Segundo ele, Consuelo e Misael existem apenas na narrativa da novela, sem qualquer relação com sua história fora das câmeras.

Atualmente, Belo mantém relacionamento com Rayane Figliuzzi, ex-participante de reality show. Ele ressaltou que tanto ele quanto Viviane seguem suas respectivas vidas pessoais. Além disso, observou que o público demonstra entusiasmo com o casal fictício, não com os artistas em si.

Sem revelar detalhes específicos, o cantor classificou a sequência como “muito bonita”, mas evitou adiantar o contexto da cena. Ele explicou que o significado de um beijo depende da situação dramática apresentada na trama.

Por fim, Belo afirmou que encarou a gravação com profissionalismo, embora tenha sentido nervosismo. Segundo ele, a emoção faz parte de qualquer apresentação artística e mantém o trabalho vivo e autêntico.