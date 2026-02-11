Bloco da Saúde leva informação às ruas de Anchieta

O Carnaval de Anchieta começa com um recado direto: é possível curtir a folia sem descuidar da saúde. Na sexta-feira, 13 de fevereiro, a partir das 8h, o Bloco da Saúde – Carnaval da Prevenção toma as ruas da cidade.

O grupo se concentra no campo de futebol e, em seguida, sai em cortejo até o Espaço DiverCidade, ao lado do Restaurante Doce Prazer. Servidores da saúde, usuários do SUS e moradores participam da mobilização.

Além da música e das cores típicas do Carnaval, o bloco aposta na informação. Ao longo do trajeto, os participantes abordam prevenção de doenças, hidratação, hábitos saudáveis e atitudes responsáveis durante a festa.

Organizador do evento, Renan Ferreira explica que a proposta vai além da folia. Segundo ele, o bloco convida a população a celebrar com consciência. “A gente quer levar informação de forma leve, próxima das pessoas, mas sem perder a seriedade do tema”, afirma.

Durante a programação, trio elétrico e banda animam o público. Além disso, os servidores participam de um concurso de fantasia com o tema “Prevenção”, que valoriza criatividade e engajamento.

Por outro lado, a organização estabeleceu regras claras. O evento não permite consumo de bebida alcoólica, fantasias erotizadas, uso de palavras ofensivas ou caixas de som particulares.

Com isso, Anchieta abre oficialmente o Carnaval unindo alegria e responsabilidade.