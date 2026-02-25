BR 101 terá bloqueio total em Anchieta para detonação de rochas nesta quarta-feira

Atualização: A operação de desmonte de rochas foi cancelada devido à previsão de instabilidade climática nas próximas horas no Estado.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A interdição na BR 101 em Anchieta ocorrerá nesta quarta-feira (25) e afetará totalmente o tráfego por uma hora. O bloqueio está previsto entre 10h e 11h.

A concessionária responsável pela rodovia informou que a medida garantirá a segurança dos motoristas. A equipe utilizará explosivos para detonação de rochas próximas à pista.

O trecho afetado fica nas proximidades da base da Ecovias Capixabas e do acesso ao município de Alfredo Chaves. Por isso, condutores que trafegam pelo Sul do Espírito Santo devem planejar rotas alternativas.

A interdição na BR 101 em Anchieta integra o cronograma das obras de duplicação entre Anchieta e Iconha. A previsão de conclusão dos trabalhos permanece para o final de 2026.

Durante o período de bloqueio, as equipes impedirão totalmente a passagem de veículos nos dois sentidos. Em seguida, os profissionais liberarão o tráfego gradualmente após a avaliação de segurança.

Interdição na BR 101 em Anchieta ocorre por segurança

A concessionária explicou que a detonação de rochas exige isolamento completo da área. Além disso, o procedimento reduz o risco de queda de fragmentos sobre a pista.

Os técnicos realizarão a operação em horário previamente definido para minimizar impactos no fluxo. Mesmo assim, a orientação é que motoristas evitem o trecho durante o período informado.

Caso chova no momento programado, a empresa poderá adiar a interdição na BR 101 em Anchieta. Nesse cenário, a concessionária divulgará nova data para a execução do serviço.

A duplicação da BR 101 busca ampliar a capacidade da rodovia e melhorar as condições de segurança. Com isso, o trecho entre Anchieta e Iconha deve receber novas faixas e adequações estruturais.

Enquanto isso, a concessionária recomenda que os condutores redobrem a atenção à sinalização. Além disso, orienta que todos respeitem as instruções das equipes que atuarão no local.

A interdição na BR 101 em Anchieta reforça a importância do planejamento antecipado por parte dos usuários da rodovia. Informações atualizadas podem ser acompanhadas nos canais oficiais da concessionária.

Portanto, quem precisa trafegar pelo trecho na quarta-feira deve ajustar o horário da viagem. Dessa forma, evita transtornos e contribui para a segurança durante as obras.