Cabeça de Dante Michelini é encontrada na maré após prisão de suspeito
Localização ocorreu durante novas buscas em Guarapari; crime segue sob investigação da Polícia Civil.
A cabeça de Dante Michelini foi localizada na manhã desta quarta-feira, 11, em Guarapari. Equipes encontraram o segmento do corpo na maré durante novas buscas realizadas após a prisão do suspeito do crime.
A Polícia Civil intensificou as diligências depois que prendeu o homem investigado pelo homicídio. Desde então, os investigadores concentraram esforços na região indicada durante depoimentos.
O corpo de Dante Brito Michelini, de 76 anos, foi encontrado no dia 3 de fevereiro em um sítio na localidade de Meaípe. A perícia identificou que a vítima estava decapitada e apresentava sinais de carbonização.
Dois dias depois, em 5 de fevereiro, a Polícia Científica confirmou oficialmente a identidade. Os peritos realizaram exame papiloscópico, que analisa impressões digitais, palmares e plantares.
Buscas pela cabeça de Dante Michelini
Após a prisão do suspeito, os investigadores retomaram as buscas em diferentes pontos de Guarapari. Conforme informações apuradas, a equipe concentrou a varredura em áreas próximas ao litoral.
Na manhã desta quarta-feira, os agentes localizaram a cabeça de Dante Michelini na maré. A perícia recolheu o material para exames complementares.
A Polícia Civil ainda não divulgou detalhes sobre a dinâmica completa do crime. No entanto, a corporação informou que apresentará novas informações em coletiva oficial.
O caso mobilizou forças de segurança desde a localização do corpo. Além disso, a repercussão ampliou a atenção pública sobre o andamento das investigações.
Dante Brito Michelini, conhecido como Dantinho, pertenceu a uma família influente no Espírito Santo no início da década de 1970. Naquele período, o Ministério Público o denunciou à Justiça pelo desaparecimento, estupro e morte de Araceli Cabrera Crespo, de oito anos.
Agora, as autoridades concentram esforços para esclarecer todos os elementos do homicídio recente. A Polícia Civil segue com a análise de provas técnicas e depoimentos.
A localização da cabeça de Dante Michelini representa etapa relevante para a conclusão do inquérito. Ainda assim, os investigadores continuam a apuração para consolidar todas as circunstâncias do crime.
