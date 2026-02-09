Cachoeiraço 2026 reúne mais de 50 mil foliões e vira festa histórica

O Cachoeiraço 2026 marcou o retorno de um dos eventos mais aguardados de Cachoeiro de Itapemirim e entrou para a história pelo sucesso de público, organização e impacto econômico. Durante os três dias de festa, mais de 50 mil pessoas passaram pela avenida Beira Rio, consolidando o evento como um dos maiores já realizados no município.

Além do grande público, o Cachoeiraço 2026 movimentou mais de R$ 1 milhão na economia local. Hotéis, bares, restaurantes, ambulantes e o comércio em geral registraram aumento significativo no fluxo de clientes, fortalecendo a cadeia produtiva e gerando renda para trabalhadores formais e informais.

Cachoeiraço e a segurança como prioridade

Um dos principais destaques do evento foi a segurança. Desde o planejamento, a organização colocou a tranquilidade do público como prioridade. A atuação integrada entre Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Corpo de Bombeiros, agentes de trânsito e equipes de apoio garantiu um ambiente seguro. Ao longo dos três dias, não houve registro de ocorrências graves, o que reforçou a eficiência da estratégia adotada.

“A gente fica muito feliz com o resultado do Cachoeiraço. Afinal, o evento não acontecia desde 1999. Realizamos tudo com muito planejamento, e a segurança foi colocada em primeiro lugar desde o início.

Cerca de um mês antes da realização, já estávamos planejando toda a estratégia de segurança junto ao 9º Batalhão. De forma inédita, trouxemos a Operação Verão da Polícia Militar, tradicionalmente realizada no litoral, para Cachoeiro de Itapemirim”, destacou Wanderson Amorim, secretário municipal de Cultura.

Cachoeiraço e o clima familiar na avenida

A festa também se destacou pelo clima familiar. Crianças, jovens e adultos ocuparam o espaço com tranquilidade, aproveitando uma programação pensada para todas as idades. Famílias inteiras participaram do evento, resgatando a tradição do Cachoeiraço como um momento de convivência e lazer coletivo.

No palco, a diversidade musical atraiu públicos variados. A atração nacional Terra Samba levantou a multidão e trouxe o clima do carnaval para a avenida. Ao mesmo tempo, artistas e cantores locais tiveram espaço garantido na programação, valorizando a cultura regional e fortalecendo a cena musical de Cachoeiro de Itapemirim.

A organização do Cachoeiraço também se refletiu na limpeza urbana, que atuou de forma imediata após cada noite de shows. O trabalho garantiu a manutenção dos espaços públicos e contribuiu para a boa avaliação do evento por moradores e visitantes.

Cachoeiraço reforça imagem positiva da cidade

O sucesso do Cachoeiraço 2026, portanto, reforça a capacidade de Cachoeiro de Itapemirim em sediar grandes eventos com responsabilidade, segurança e impacto positivo. Além disso, a combinação de planejamento, atrações de qualidade e participação popular mostrou que é possível promover diversão, fortalecer a economia e, ao mesmo tempo, preservar a tranquilidade da cidade.

“Algumas pessoas tentaram denegrir a imagem da população, insinuando que poderia haver tragédias, brigas ou confusões. Tentaram vender a ideia de uma cidade e de um povo desordeiro. No entanto, a população de Cachoeiro de Itapemirim deu um recado claro.

A cidade mostrou que é possível se divertir com segurança e tranquilidade. As pessoas foram para a avenida e presenciaram algo que não acontecia há muitos anos, como a volta do trio elétrico.

As famílias participaram, as crianças se divertiram e o clima foi de paz. O evento ocorreu de forma tranquila, com a limpeza pública atuando imediatamente após as atividades”, disse Amorim.

Ainda de acordo com o secretário municipal de Cultura, a edição para o ano que vem já está confirmada. “Diante do sucesso, o Cachoeiraço já está confirmado para 2027. Temos certeza de que, no próximo ano, o evento será ainda maior”, finalizou.