Caminhão com carga de carne pega fogo em Cachoeiro

Um caminhão com carga de carne pegou fogo em Cachoeiro de Itapemirim na madrugada desta quinta-feira (5), no Centro do município, mobilizando equipes de emergência e provocando transtornos no trânsito.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O incêndio ocorreu por volta das 3h45, próximo a Igreja Nossa Senhora da Consolação, e destruiu completamente o veículo, apesar da rápida ação inicial de funcionários da empresa responsável pela carga.

Leia também: Polícia prende homem por estuprar adolescente e filmar crime em Piúma

Ainda assim, funcionários recuperaram parte dos produtos transportados antes que as chamas se espalhassem totalmente pelo compartimento de carga.

Apesar da intensidade do fogo, a ocorrência não deixou feridos na área central de Cachoeiro de Itapemirim.

No entanto, o incêndio atingiu a fachada de uma loja próxima e provocou danos estruturais, o que exigiu atenção das autoridades.

Por segurança, a Guarda Municipal interditou a via até a chegada do Corpo de Bombeiros, que controlou o incêndio e realizou o rescaldo.

Após controlar a situação, equipes técnicas avaliaram o local, enquanto agentes liberaram o trânsito de forma gradual.

As autoridades agora apuram o caso do caminhão com carne pega fogo em Cachoeiro para identificar as causas do incêndio.