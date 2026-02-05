Segurança

Caminhão com carga de carne pega fogo em Cachoeiro

Incêndio ocorreu por volta das 3h45, interditou rua central e atingiu fachada de loja, mas não deixou feridos.

Foto: Divulgação

Um caminhão com carga de carne pegou fogo em Cachoeiro de Itapemirim na madrugada desta quinta-feira (5), no Centro do município, mobilizando equipes de emergência e provocando transtornos no trânsito.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O incêndio ocorreu por volta das 3h45, próximo a Igreja Nossa Senhora da Consolação, e destruiu completamente o veículo, apesar da rápida ação inicial de funcionários da empresa responsável pela carga.

Leia também: Polícia prende homem por estuprar adolescente e filmar crime em Piúma 

Ainda assim, funcionários recuperaram parte dos produtos transportados antes que as chamas se espalhassem totalmente pelo compartimento de carga.

Apesar da intensidade do fogo, a ocorrência não deixou feridos na área central de Cachoeiro de Itapemirim.

No entanto, o incêndio atingiu a fachada de uma loja próxima e provocou danos estruturais, o que exigiu atenção das autoridades.

Por segurança, a Guarda Municipal interditou a via até a chegada do Corpo de Bombeiros, que controlou o incêndio e realizou o rescaldo.

Após controlar a situação, equipes técnicas avaliaram o local, enquanto agentes liberaram o trânsito de forma gradual.

As autoridades agora apuram o caso do caminhão com carne pega fogo em Cachoeiro para identificar as causas do incêndio.

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimIncêndio

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por