Carnaval 2026 deve levar 750 mil veículos à BR 101 no ES

O feriado promete movimentar intensamente a rodovia. A concessionária Ecovias Capixaba estima a circulação de 750 mil veículos na BR 101 no Carnaval 2026, no trecho sob concessão no Espírito Santo. O volume considera o período entre os dias 13 e 18 de fevereiro.

Segundo a projeção, o trecho Norte deve receber aproximadamente 393 mil veículos. Esse número representa aumento de 17% em relação ao fluxo médio habitual. Já no trecho Sul, a estimativa aponta 357 mil veículos, o que indica crescimento de 20%.

Na comparação com a semana anterior ao feriado, a concessionária projeta alta total de 18% no tráfego. Esse percentual corresponde a acréscimo estimado de 115 mil veículos na rodovia. Diante desse cenário, a empresa estruturou uma operação especial para garantir fluidez e segurança.

A Ecovias Capixaba manterá monitoramento do tráfego 24 horas por dia. Além disso, posicionará supervisores ao longo do trecho para agilizar o atendimento a ocorrências. Nas sete praças de pedágio, o efetivo será reforçado. Em dias de maior movimento, equipes atuarão como papa-fila para reduzir o tempo de espera.

750 mil veículos na BR 101 no Carnaval 2026 exigem operação especial

Para atender o volume previsto de 750 mil veículos na BR 101 no Carnaval 2026, a concessionária disponibilizará estrutura ampliada de atendimento. Dessa forma, a operação contará com 12 viaturas de inspeção de tráfego e 12 bases operacionais distribuídas ao longo do trecho.

Além disso, estarão disponíveis seis guinchos pesados, ambulâncias de resgate e UTIs móveis com médico embarcado. Também integrarão a operação caminhões-pipa e caminhões boiadeiros. Nos dias 13, 14, 17 e 18, a empresa colocará 14 guinchos leves à disposição. Já nos dias 15 e 16, por sua vez, disponibilizará 12 veículos desse tipo.

Paralelamente ao reforço operacional, a concessionária suspenderá obras que provoquem interrupção total de pista nos dias 14, 15, 16 e 17 de fevereiro. Contudo, poderá realizar intervenções emergenciais mediante autorização da Polícia Rodoviária Federal. No dia 13, a restrição ocorrerá das 12h à meia-noite. Já no dia 18, a medida valerá das 6h às 12h, justamente nos horários de maior fluxo.

Diante desse cenário, a Ecovias recomenda que os motoristas planejem a viagem com antecedência. Além disso, orienta o uso do cinto de segurança em todos os assentos e o respeito rigoroso aos limites de velocidade. A empresa também alerta para que os condutores não trafeguem pelo acostamento e realizem ultrapassagens apenas em locais permitidos.

Em caso de chuva, por exemplo, o motorista deve reduzir a velocidade e evitar parar sobre a pista. Por fim, a concessionária reforça a importância de revisar pneus, inclusive o estepe, além de checar óleo, água, combustível e sistema de iluminação antes de iniciar o deslocamento.