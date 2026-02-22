Carro de motorista esfaqueado em assalto é encontrado pela PM em Cachoeiro
De acordo com a Polícia Militar do Espírito Santo, o carro foi localizado por militares do 9º Batalhão escondido em uma garagem no bairro Coramara.
O carro de um motorista de aplicativo esfaqueado durante um assalto foi recuperado na madrugada deste sábado (21), em Cachoeiro de Itapemirim. O veículo, um Chevrolet Onix branco, havia sido roubado na noite de sexta-feira (20).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a Polícia Militar do Espírito Santo, o carro foi localizado por militares do 9º Batalhão escondido em uma garagem no bairro Coramara.
O crime ocorreu na localidade de Coutinho, onde o motorista foi rendido e esfaqueado antes de ter o veículo levado pelos criminosos. A vítima foi socorrida para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. Não há informações sobre o estado de saúde.
Durante patrulhamento, os policiais avistaram um carro sem placas estacionado em um imóvel aparentemente abandonado. Ao checar as informações no sistema constataram que era o veículo roubado. Buscas foram realizadas, porém nenhum suspeito foi localizado.
O automóvel foi removido por um guincho autorizado e encaminhado ao pátio do Detran. O caso será investigado pela Polícia Civil.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726