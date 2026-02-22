Carro de motorista esfaqueado em assalto é encontrado pela PM em Cachoeiro

O carro de um motorista de aplicativo esfaqueado durante um assalto foi recuperado na madrugada deste sábado (21), em Cachoeiro de Itapemirim. O veículo, um Chevrolet Onix branco, havia sido roubado na noite de sexta-feira (20).

De acordo com a Polícia Militar do Espírito Santo, o carro foi localizado por militares do 9º Batalhão escondido em uma garagem no bairro Coramara.

O crime ocorreu na localidade de Coutinho, onde o motorista foi rendido e esfaqueado antes de ter o veículo levado pelos criminosos. A vítima foi socorrida para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. Não há informações sobre o estado de saúde.

Durante patrulhamento, os policiais avistaram um carro sem placas estacionado em um imóvel aparentemente abandonado. Ao checar as informações no sistema constataram que era o veículo roubado. Buscas foram realizadas, porém nenhum suspeito foi localizado.

O automóvel foi removido por um guincho autorizado e encaminhado ao pátio do Detran. O caso será investigado pela Polícia Civil.