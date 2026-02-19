Ciclista morre após colisão com BMW na BR 482 em Guaçuí

Um acidente na BR 482 em Guaçuí resultou na morte de um ciclista na madrugada desta quarta-feira (18). A colisão ocorreu na zona rural do município, próximo à localidade de São Pedro de Rates.

A Polícia Militar do 3º Batalhão recebeu o chamado por volta das 02h59, após acionamento pelo 190. A informação inicial indicava envolvimento de um automóvel e uma bicicleta.

Segundo relato registrado na ocorrência, um homem de 26 anos conduzia uma BMW preta no sentido Guaçuí a Dores do Rio Preto. Nesse momento, o ciclista teria atravessado a pista e colidido contra o veículo.

O motorista afirmou durante a chamada de emergência que acreditava que o estado da vítima não era grave. No entanto, ele não permaneceu no local para prestar socorro.

Quando chegaram à rodovia, os militares encontraram o ciclista caído às margens da pista. Ele vestia bermuda bege, camisa social listrada e botas.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência prestava atendimento. Contudo, a enfermeira plantonista constatou a ausência de sinais vitais.

Acidente na BR 482 em Guaçuí mobiliza perícia

O acidente na BR 482 em Guaçuí mobilizou também a equipe de perícia, que realizou os procedimentos técnicos no local. A bicicleta ficou a certa distância do corpo, o que indica a força do impacto.

A vítima não portava documentos de identificação. Até o encerramento da ocorrência, a polícia não confirmou oficialmente a identidade do ciclista.

Além disso, os militares informaram que não localizaram testemunhas presenciais. Essa ausência pode dificultar a reconstituição detalhada da dinâmica.

Os policiais identificaram o condutor durante o atendimento. Entretanto, as equipes não o localizaram após buscas na rodovia e nas proximidades do endereço cadastrado.

Diante dos fatos, a Polícia Militar encaminhou o caso à Polícia Civil. Agora, os investigadores apuram as circunstâncias do acidente e eventual responsabilidade do motorista.

O acidente na BR 482 em Guaçuí segue sob investigação. A Polícia Civil continuará a apuração e divulgará novas informações conforme o avanço do inquérito.