Ciclista morre após colisão com BMW na BR 482 em Guaçuí
Acidente na BR 482 em Guaçuí mobiliza Polícia Militar, SAMU e Polícia Civil na madrugada.
Um acidente na BR 482 em Guaçuí resultou na morte de um ciclista na madrugada desta quarta-feira (18). A colisão ocorreu na zona rural do município, próximo à localidade de São Pedro de Rates.
A Polícia Militar do 3º Batalhão recebeu o chamado por volta das 02h59, após acionamento pelo 190. A informação inicial indicava envolvimento de um automóvel e uma bicicleta.
Segundo relato registrado na ocorrência, um homem de 26 anos conduzia uma BMW preta no sentido Guaçuí a Dores do Rio Preto. Nesse momento, o ciclista teria atravessado a pista e colidido contra o veículo.
O motorista afirmou durante a chamada de emergência que acreditava que o estado da vítima não era grave. No entanto, ele não permaneceu no local para prestar socorro.
Quando chegaram à rodovia, os militares encontraram o ciclista caído às margens da pista. Ele vestia bermuda bege, camisa social listrada e botas.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência prestava atendimento. Contudo, a enfermeira plantonista constatou a ausência de sinais vitais.
Acidente na BR 482 em Guaçuí mobiliza perícia
O acidente na BR 482 em Guaçuí mobilizou também a equipe de perícia, que realizou os procedimentos técnicos no local. A bicicleta ficou a certa distância do corpo, o que indica a força do impacto.
A vítima não portava documentos de identificação. Até o encerramento da ocorrência, a polícia não confirmou oficialmente a identidade do ciclista.
Além disso, os militares informaram que não localizaram testemunhas presenciais. Essa ausência pode dificultar a reconstituição detalhada da dinâmica.
Os policiais identificaram o condutor durante o atendimento. Entretanto, as equipes não o localizaram após buscas na rodovia e nas proximidades do endereço cadastrado.
Diante dos fatos, a Polícia Militar encaminhou o caso à Polícia Civil. Agora, os investigadores apuram as circunstâncias do acidente e eventual responsabilidade do motorista.
O acidente na BR 482 em Guaçuí segue sob investigação. A Polícia Civil continuará a apuração e divulgará novas informações conforme o avanço do inquérito.
