Cientistas contestam decisão judicial que libera abate de jumentos
A decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), que reconheceu em dezembro a legalidade do abate de jumentos no Brasil
A decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), que reconheceu em dezembro a legalidade do abate de jumentos no Brasil, passou a ser contestada por pesquisadores de universidades públicas.
Nesta semana, especialistas divulgaram carta aberta defendendo a suspensão da prática e a revisão do entendimento judicial com base em dados econômicos, ambientais e sanitários.
