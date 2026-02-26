Cientistas contestam decisão judicial que libera abate de jumentos

A decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), que reconheceu em dezembro a legalidade do abate de jumentos no Brasil, passou a ser contestada por pesquisadores de universidades públicas.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Nesta semana, especialistas divulgaram carta aberta defendendo a suspensão da prática e a revisão do entendimento judicial com base em dados econômicos, ambientais e sanitários.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/agronegocio/cientistas-contestam-decisao-judicial-que-libera-abate-de-jumentos-peles-vao-para-a-china/