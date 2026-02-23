Como funciona o Dia de Sorte e por que o mês da sorte faz diferença
Loteria combina dezenas e mês do ano, criando uma dinâmica diferente entre os jogos federais.
Afinal, como funciona o Dia de Sorte? A loteria se diferencia por incluir, além das dezenas, a escolha de um mês do ano. Essa característica cria uma dinâmica própria entre os jogos federais.
O apostador escolhe de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis no volante. Além disso, seleciona um “mês da sorte” entre os 12 meses do ano.
O prêmio principal vai para quem acerta as sete dezenas sorteadas. No entanto, também recebem valores proporcionais quem acerta seis, cinco ou quatro números.
Independentemente da quantidade de acertos nas dezenas, o jogador ainda pode ganhar ao acertar o mês da sorte. Portanto, mesmo sem atingir a faixa principal, existe chance adicional de premiação.
Em uma aposta simples, com sete números, a probabilidade de acertar as sete dezenas é de 1 em 2.629.575. Apesar disso, as faixas inferiores aumentam as possibilidades de retorno.
Como funciona o Dia de Sorte na prática
Para entender como funciona o Dia de Sorte, é importante observar a lógica do sorteio. Primeiro são extraídas sete dezenas. Em seguida, o sistema sorteia o mês da sorte.
Caso ninguém acerte as sete dezenas, o prêmio acumula para o concurso seguinte. Dessa forma, valores mais altos tendem a atrair maior volume de apostas.
Parte da arrecadação retorna aos apostadores em forma de prêmios. O restante é destinado a áreas como educação, cultura, esporte e seguridade social, conforme regras das loterias federais.
A modalidade também permite participação em bolões. Nesse formato, grupos dividem o valor da aposta e, posteriormente, eventual premiação.
Além disso, o jogador pode optar pela “Surpresinha”, quando o sistema escolhe os números automaticamente. Já a “Teimosinha” possibilita repetir a mesma aposta por concursos consecutivos.
Compreender como funciona o Dia de Sorte ajuda o apostador a entender suas reais possibilidades. Embora o resultado dependa exclusivamente da sorte, o modelo com mês adicional cria uma alternativa diferenciada dentro das loterias brasileiras.
Assim, o Dia de Sorte se destaca por unir simplicidade nas dezenas e um elemento extra que amplia as formas de premiação.
