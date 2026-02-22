Como jogar no Dia de Sorte e apostar no mês da sorte

Se você quer aprender como jogar no Dia de Sorte, precisa entender as regras dessa modalidade administrada pela Caixa Econômica Federal. A loteria permite que o apostador escolha números e também um mês da sorte.

No Dia de Sorte, o jogador seleciona de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis no volante. Além disso, ele escolhe um mês do ano, que funciona como aposta adicional.

Para ganhar o prêmio principal, o apostador deve acertar os 7 números sorteados. Entretanto, a modalidade também paga prêmios para quem acerta 6, 5 ou 4 números. Além disso, quem acerta o mês da sorte também recebe valor específico.

Como jogar no Dia de Sorte passo a passo

Para entender como jogar no Dia de Sorte, o primeiro passo é marcar 7 números no volante. Essa é a aposta mínima permitida. Caso o jogador escolha mais números, ele aumenta as chances de acerto, mas também eleva o valor da aposta.

Em seguida, o participante seleciona um dos 12 meses do ano como mês da sorte. Se o mês sorteado coincidir com o escolhido, o jogador recebe prêmio fixo, independentemente dos acertos nas dezenas.

O interessado pode registrar a aposta nas casas lotéricas credenciadas ou nos canais digitais oficiais da Caixa. Após o pagamento, deve guardar o comprovante até a divulgação do resultado.

Premiação e concursos

A premiação varia conforme o número de acertadores e o total arrecadado em cada concurso. Quando ninguém acerta as 7 dezenas, o valor acumula para o sorteio seguinte.

Consequentemente, os prêmios podem atingir valores elevados em concursos acumulados. A Caixa distribui parte da arrecadação entre todas as faixas previstas no regulamento.

Além disso, a modalidade conta com concursos especiais ao longo do ano, conforme calendário oficial da instituição.

Probabilidades e jogo responsável

Ao pesquisar como jogar no Dia de Sorte, o apostador deve considerar as probabilidades envolvidas. Embora a chance seja maior do que em algumas outras loterias, o prêmio principal ainda exige precisão na escolha dos números.

Por isso, a Caixa recomenda que os jogadores participem de forma consciente. É fundamental estabelecer limites financeiros e utilizar a loteria apenas como entretenimento.

Em resumo, entender como jogar no Dia de Sorte envolve escolher corretamente os números, definir o mês da sorte e apostar com responsabilidade. Com planejamento e informação, o jogador participa dos concursos de forma organizada e segura.