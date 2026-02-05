Conab vai capacitar agricultores familiares para compras públicas

Nesta semana, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), na Superintendência de São Paulo (SP), realizou o Encontro Interestadual de Planejamento para traçar a ações estratégicas do Termo de Execução Descentralizada firmado com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP). Pela parceria, associações e cooperativas da agricultura familiar de cinco estados (São Paulo, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Sul e Mato Grosso) serão capacitados com orientações voltadas aos processos produtivos, gerenciais e comerciais.

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