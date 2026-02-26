Confira o resultado da Dupla Sena de hoje

A Caixa Econômica Federal realizou nesta quarta-feira (25) mais um sorteio da Dupla Sena, com prêmio estimado em R$ 2.700.000,00 para o próximo concurso, previsto para 25/02/2026. O sorteio ocorreu às 20h, horário de Brasília, e o resultado da Dupla Sena já está disponível para consulta.

Auditores acompanharam a extração das dezenas e garantiram o cumprimento dos protocolos de segurança. Além disso, a Caixa transmitiu o sorteio ao vivo pelo canal oficial no YouTube, assegurando transparência ao processo.

A Dupla Sena realiza dois sorteios no mesmo concurso. O apostador concorre com as mesmas dezenas em ambas as extrações.

1º sorteio:

00 – 00 – 00 – 00 – 00 – 00

2º sorteio:

00 – 00 – 00 – 00 – 00 – 00

Os apostadores devem conferir atentamente os números para verificar possíveis acertos nas faixas de premiação. A modalidade paga prêmios para quem acerta 3, 4, 5 ou 6 dezenas em qualquer um dos dois sorteios.

Caso ninguém tenha acertado as seis dezenas no primeiro ou no segundo sorteio, o prêmio principal acumula, conforme as regras da modalidade.

Como funciona a Dupla Sena

Na Dupla Sena, o jogador escolhe de 6 a 15 números entre os 50 disponíveis no volante. A aposta simples permite participar automaticamente dos dois sorteios realizados no mesmo concurso.

Quanto mais números o apostador marca, maiores são as chances de ganhar. No entanto, o valor da aposta aumenta proporcionalmente.

Prazo para resgatar o prêmio

O ganhador tem até 90 dias após a data do sorteio para retirar o prêmio. Valores de até R$ 2.259,20 podem ser sacados em lotéricas credenciadas. Isso porque, quantias superiores são pagas exclusivamente nas agências da Caixa, mediante apresentação do bilhete premiado e documento oficial.

Portanto, a Dupla Sena realiza sorteios três vezes por semana e permanece entre as loterias mais procuradas do país, especialmente quando o prêmio estimado alcança valores milionários.