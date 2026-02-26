Conheça a história de pastor de Alegre que cruzou quatro países em missão de fé

A expedição internacional liderada pelo pastor Nilson Tobias transformou quilômetros de estrada em pontes de conexão espiritual. Natural do Rio de Janeiro e residente em Alegre, no Espírito Santo, o pastor e motociclista concluiu uma jornada que uniu aventura e evangelização. Isso porque, ele partiu do Sul capixaba com um propósito claro: levar a mensagem cristã além das fronteiras nacionais.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Leia também: Café de Alegre é eleito o 4º melhor do Brasil em premiação nacional

Jornada de fé

O pastor Nilson Tobias percorreu quatro países da América do Sul. Assim, ao longo do trajeto, enfrentou desafios geográficos e culturais. No Peru e na Bolívia, por exemplo, a altitude e as paisagens exigiram resistência física e planejamento. Porém, ainda assim, ele manteve o foco na missão. Já na Colômbia e na Guiana Francesa, encontrou cenários distintos e novas oportunidades de diálogo.

Além disso, a expedição passou por pontos estratégicos e regiões de difícil acesso. Oiapoque, no extremo norte do Brasil, integrou o roteiro. Também fizeram parte do percurso Letícia, na Colômbia, e Tabatinga, no Brasil, locais que formam a tríplice fronteira amazônica. Nesses territórios, o pastor ampliou o contato com diferentes culturas e realidades sociais.

“Foi honroso poder representar meu estado e meu município nesses países. Cada quilômetro rodado era uma oportunidade de ser um embaixador não só de Alegre, mas do Reino de Deus”, afirmou o pastor Nilson Tobias.

Quinze estados brasileiros percorridos

Após concluir a etapa internacional, ele seguiu viagem pelo território brasileiro. Ao todo, percorreu 15 estados. Foram 15.111 quilômetros por terra e outros 3.250 quilômetros pelas águas amazônicas. Dessa forma, ampliou o alcance da missão e consolidou uma trajetória incomum entre motociclistas.

Durante o percurso, o pastor Nilson Tobias utilizou a motocicleta como instrumento de aproximação. Em postos de gasolina, praças e vilarejos, ele conversou com moradores e compartilhou mensagens de esperança. Inclusive, alcançou comunidades ribeirinhas no Amazonas, onde reforçou o propósito evangelístico da viagem.

A jornada, portanto, vai além dos números. O pastor registrou uma experiência que marcou sua trajetória pessoal e ministerial. Ao concluir a expedição, ele deixa um legado em Alegre. A iniciativa demonstra que fé e aventura podem caminhar juntas. Assim, a história do Pastor Nilson Tobias passa a integrar a memória local como exemplo de determinação e compromisso missionário.