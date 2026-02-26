Contrata Mais Brasil: Alegre amplia oportunidades para pequenos negócios

A Prefeitura de Alegre avançou no fortalecimento do comércio local ao realizar uma reunião de alinhamento para a implantação do Contrata Mais Brasil no município de Alegre. A iniciativa consolida uma nova frente de oportunidades para microempreendedores individuais (MEIs) e pequenos negócios interessados em prestar serviços ao poder público com processos mais ágeis e menos burocráticos.

O programa foi apresentado como um instrumento estratégico para aproximar a administração municipal dos empreendedores locais, permitindo contratações diretas para demandas recorrentes da Prefeitura. A proposta é simplificar etapas, ampliar a participação de pequenos fornecedores e estimular a circulação de renda no próprio município.

Quem pode participar do Contrata Mais Brasil em Alegre

O Contrata Mais Brasil está aberto a profissionais e empresas de diferentes segmentos, especialmente aqueles ligados a serviços essenciais e de manutenção. Entre as áreas contempladas, destacam-se:

Manutenção e pequenos reparos

Serviços elétricos

Serviços hidráulicos

Pintura em geral

Manutenção predial

Serviços gerais e especializados

Assim, a diversidade de áreas amplia o alcance do programa e favorece desde prestadores autônomos até pequenas empresas já estruturadas, criando um ambiente mais competitivo e inclusivo nas contratações públicas.

Gestão integrada para impulsionar o comércio local

A condução do processo, portanto, envolve a Secretaria de Finanças e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, em uma atuação conjunta que reforça a prioridade do governo municipal: fomentar o comércio local, gerar renda e fortalecer os empreendedores de Alegre.

Segundo a administração, o alinhamento entre as pastas é fundamental para garantir transparência, eficiência e acesso democrático às oportunidades. Além disso, contribui para orientar os empreendedores sobre os critérios e procedimentos necessários para participação no programa.