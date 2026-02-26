Contrata Mais Brasil: Alegre amplia oportunidades para pequenos negócios
O programa foi apresentado como um instrumento estratégico para aproximar a administração municipal dos empreendedores locais
A Prefeitura de Alegre avançou no fortalecimento do comércio local ao realizar uma reunião de alinhamento para a implantação do Contrata Mais Brasil no município de Alegre. A iniciativa consolida uma nova frente de oportunidades para microempreendedores individuais (MEIs) e pequenos negócios interessados em prestar serviços ao poder público com processos mais ágeis e menos burocráticos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O programa foi apresentado como um instrumento estratégico para aproximar a administração municipal dos empreendedores locais, permitindo contratações diretas para demandas recorrentes da Prefeitura. A proposta é simplificar etapas, ampliar a participação de pequenos fornecedores e estimular a circulação de renda no próprio município.
Quem pode participar do Contrata Mais Brasil em Alegre
O Contrata Mais Brasil está aberto a profissionais e empresas de diferentes segmentos, especialmente aqueles ligados a serviços essenciais e de manutenção. Entre as áreas contempladas, destacam-se:
- Manutenção e pequenos reparos
- Serviços elétricos
- Serviços hidráulicos
- Pintura em geral
- Manutenção predial
- Serviços gerais e especializados
Assim, a diversidade de áreas amplia o alcance do programa e favorece desde prestadores autônomos até pequenas empresas já estruturadas, criando um ambiente mais competitivo e inclusivo nas contratações públicas.
Gestão integrada para impulsionar o comércio local
A condução do processo, portanto, envolve a Secretaria de Finanças e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, em uma atuação conjunta que reforça a prioridade do governo municipal: fomentar o comércio local, gerar renda e fortalecer os empreendedores de Alegre.
Segundo a administração, o alinhamento entre as pastas é fundamental para garantir transparência, eficiência e acesso democrático às oportunidades. Além disso, contribui para orientar os empreendedores sobre os critérios e procedimentos necessários para participação no programa.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726