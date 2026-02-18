Delegado suspeito de importunação sexual deixa prisão após decisão da Justiça

A Justiça concedeu liberdade provisória ao delegado suspeito de importunação sexual em Apiacá nesta terça-feira (17). A decisão ocorreu durante audiência de custódia realizada após a prisão em flagrante.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O delegado Adhemar Pereira Fully, de 40 anos, havia sido preso na noite do último domingo (15). A ocorrência foi registrada durante uma festa de carnaval no Centro de Apiacá, no Sul do Espírito Santo.

Leia também: Delegado é preso por importunação sexual contra menor de idade em Apiacá

Segundo as informações oficiais, a Polícia Militar efetuou a prisão sob suspeita de importunação sexual contra uma adolescente de 14 anos. Posteriormente, a autoridade policial responsável apresentou o caso à Justiça.

Durante a audiência, o juiz analisou as circunstâncias da prisão. Em seguida, concedeu liberdade provisória sem exigir pagamento de fiança.

Contudo, a decisão impôs medidas cautelares que o investigado deve cumprir obrigatoriamente.

delegado suspeito de importunação sexual em Apiacá passa a cumprir medidas

O delegado suspeito de importunação sexual em Apiacá agora responde ao processo em liberdade. Entretanto, ele precisa obedecer às determinações judiciais estabelecidas na audiência.

A Justiça proibiu o investigado de sair da comarca sem autorização prévia. Além disso, ele deve comparecer a todos os atos do processo.

O magistrado também determinou que o delegado mantenha o endereço atualizado perante o juízo competente. Essa medida busca assegurar o acompanhamento processual.

Ainda conforme a decisão, o investigado não poderá frequentar bares ou estabelecimentos similares. A restrição tem caráter preventivo enquanto o caso segue em tramitação.

O juiz também estabeleceu prazo de cinco dias úteis para que ele compareça ao Juízo competente. Ele deverá apresentar documentação pessoal exigida.

Caso descumpra qualquer uma das medidas, a Justiça poderá decretar prisão preventiva. A Polícia Civil informou essa possibilidade por meio de nota oficial.

Crime importunação sexual

Enquanto isso, o inquérito segue em andamento. As autoridades responsáveis devem reunir provas e ouvir testemunhas.

O caso envolvendo o delegado suspeito de importunação sexual em Apiacá permanece sob investigação. A apuração busca esclarecer todos os fatos relacionados à denúncia.

A Polícia Civil não divulgou novos detalhes sobre o andamento das diligências. Entretanto, reforçou que o processo seguirá os trâmites legais previstos na legislação.

Assim, o delegado continuará respondendo às acusações em liberdade provisória, desde que cumpra integralmente as determinações impostas pela Justiça.