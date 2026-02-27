Denúncia leva PM a encontrar drogas escondidas em obra abandonada em Guaçuí

A Polícia Militar registrou drogas apreendidas em Guaçuí durante patrulhamento realizado no dia 23 de fevereiro de 2026. A ação ocorreu na área da 2ª Companhia, após denúncia anônima sobre movimentação suspeita.

De acordo com a corporação, a equipe da ROR do 3º Batalhão recebeu informações de que indivíduos estariam retirando materiais possivelmente ilícitos de uma obra abandonada. O imóvel fica nas proximidades do bairro São Miguel.

Diante da denúncia, os militares intensificaram as diligências na região. Em seguida, realizaram varredura detalhada na área indicada.

Durante a busca, os policiais localizaram uma sacola escondida na vegetação. No interior do recipiente, a equipe encontrou 28 buchas e cinco pinos de substância análoga à cocaína.

As drogas apreendidas em Guaçuí passaram por teste preliminar com reagente químico. Conforme a PM, o material apresentou resultado positivo para cocaína.

Apesar da apreensão, nenhum suspeito foi localizado no momento da ação. Os policiais realizaram buscas nas imediações, porém não identificaram responsáveis pelo entorpecente.

Drogas apreendidas em Guaçuí

A Polícia Militar encaminhou as drogas apreendidas em Guaçuí para as providências legais cabíveis. A Polícia Civil assumirá a investigação e vai apurar a origem do material e possível vínculo com o tráfico local.

Segundo a Polícia Militar, a denúncia anônima contribuiu diretamente para a localização dos entorpecentes. Por isso, a corporação reforça a importância da participação da população.

A PM mantém patrulhamento constante na área da 2ª Companhia. Além disso, as equipes executam ações preventivas para coibir o tráfico de drogas e reduzir a criminalidade.

Criminosos costumam utilizar obras abandonadas e imóveis desocupados para ocultar ilícitos. Diante disso, as forças de segurança ampliam a fiscalização em pontos considerados estratégicos.

A corporação orienta que a população repasse informações de forma anônima pelos canais oficiais. As autoridades garantem o sigilo do denunciante.

A Polícia Civil conduz a investigação e acompanha o caso. As autoridades poderão divulgar novas informações conforme o avanço das apurações sobre as drogas apreendidas em Guaçuí.