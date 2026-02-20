Discussão entre vizinhos termina em homicídio em Ibatiba

Um homicídio em Ibatiba foi registrado na noite de quinta-feira (19) no bairro Boa Esperança, na região do Caparaó do Espírito Santo. A ocorrência resultou na morte de um homem de 49 anos após uma discussão com vizinhos.

Quando equipes da Polícia Militar chegaram ao local, encontraram José Roberto dos Anjos já sem vida. Em seguida, os militares se deslocaram até a residência onde estaria a principal suspeita.

No imóvel, Irani Fernandes Ferreira da Silva, de 37 anos, confessou o crime. Ela informou aos policiais que utilizou uma faca no ataque e indicou onde havia escondido o objeto. A equipe localizou e apreendeu a arma.

Homicídio em Ibatiba teve discussão antes do crime

Testemunhas afirmaram que a vítima discutiu com o casal pouco antes do homicídio em Ibatiba. Segundo relato, José Roberto, conhecido como “Baiano”, ofendeu a mulher e o marido dela durante o desentendimento.

Após a discussão, o casal saiu de casa armado. A mulher carregava uma faca, enquanto o homem segurava uma pedra. Em seguida, a suspeita atingiu o vizinho com golpes de faca e retornou para a residência.

No entanto, pouco depois, ela saiu novamente e desferiu novos golpes contra a vítima. Ao mesmo tempo, o marido golpeou a cabeça do homem com pedradas. Outra testemunha confirmou a sequência dos fatos e informou que registrou imagens da agressão.

Ainda conforme a Polícia Militar, a suspeita declarou que, antes do crime, pediu ao irmão que buscasse os filhos. Além disso, ela afirmou que já planejava matar o vizinho.

Posteriormente, as equipes encaminharam o corpo à Seção Regional de Medicina Legal, em Venda Nova do Imigrante. Até o momento, o homem apontado como coautor não foi localizado.

A Polícia Civil do Espírito Santo autuou a mulher em flagrante por homicídio qualificado. A acusação inclui motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em seguida, a Justiça encaminhou a suspeita ao sistema prisional. Paralelamente, a Polícia Civil prossegue com as investigações para localizar o suposto coautor e esclarecer todos os detalhes do homicídio em Ibatiba.

Por fim, a corporação reforçou que a população pode repassar informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181.