Discussão por celular furtado termina com homem esfaqueado em Castelo
Suspeito foi preso em flagrante após atacar a vítima durante briga motivada por furto de celular em Castelo.
Um homem esfaqueado em Castelo ficou gravemente ferido na tarde desta terça-feira (17), no bairro Esplanada. O crime ocorreu após uma discussão dentro de um bar da região.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima, de 45 anos, sofreu um golpe de faca na região da barriga. A agressão aconteceu durante um desentendimento com outro homem.
Segundo relatos registrados pela polícia, a motivação do conflito estaria ligada a um furto ocorrido dias antes. A vítima teria subtraído o aparelho celular do suspeito cerca de 15 dias atrás.
Na tarde de terça-feira, entretanto, os dois voltaram a se encontrar no bar. A partir disso, iniciou-se uma discussão, marcada por acusações e ameaças mútuas.
Durante o confronto, o suspeito deixou o local momentaneamente. Em seguida, foi até a própria residência para buscar uma faca.
Logo depois, ele retornou ao bar e desferiu o golpe contra a vítima. O ataque atingiu diretamente a região abdominal, provocando ferimentos graves. Testemunhas acionaram o socorro imediatamente após a agressão.
homem esfaqueado em Castelo
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local poucos minutos depois. Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos ainda no estabelecimento.
Posteriormente, a equipe encaminhou o homem esfaqueado para a Santa Casa de Misericórdia do município. O quadro clínico exigiu cuidados médicos urgentes.
Devido à gravidade dos ferimentos, os médicos decidiram transferir a vítima. Assim, ela seguiu para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.
Enquanto isso, policiais militares iniciaram buscas pelo agressor. A ação ocorreu de forma rápida, com base nas informações repassadas por testemunhas.
Os militares localizaram o suspeito e efetuaram a prisão em flagrante. Em seguida, conduziram o homem até a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A ocorrência foi registrada e segue sob investigação das autoridades policiais.
O caso do homem esfaqueado em Castelo reforça, portanto, o alerta para conflitos motivados por desentendimentos pessoais. Situações assim, quando não contidas, podem evoluir para episódios de violência grave.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726