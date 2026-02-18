Discussão por celular furtado termina com homem esfaqueado em Castelo

Um homem esfaqueado em Castelo ficou gravemente ferido na tarde desta terça-feira (17), no bairro Esplanada. O crime ocorreu após uma discussão dentro de um bar da região.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima, de 45 anos, sofreu um golpe de faca na região da barriga. A agressão aconteceu durante um desentendimento com outro homem.

Segundo relatos registrados pela polícia, a motivação do conflito estaria ligada a um furto ocorrido dias antes. A vítima teria subtraído o aparelho celular do suspeito cerca de 15 dias atrás.

Na tarde de terça-feira, entretanto, os dois voltaram a se encontrar no bar. A partir disso, iniciou-se uma discussão, marcada por acusações e ameaças mútuas.

Durante o confronto, o suspeito deixou o local momentaneamente. Em seguida, foi até a própria residência para buscar uma faca.

Logo depois, ele retornou ao bar e desferiu o golpe contra a vítima. O ataque atingiu diretamente a região abdominal, provocando ferimentos graves. Testemunhas acionaram o socorro imediatamente após a agressão.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local poucos minutos depois. Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos ainda no estabelecimento.

Posteriormente, a equipe encaminhou o homem esfaqueado para a Santa Casa de Misericórdia do município. O quadro clínico exigiu cuidados médicos urgentes.

Devido à gravidade dos ferimentos, os médicos decidiram transferir a vítima. Assim, ela seguiu para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

Enquanto isso, policiais militares iniciaram buscas pelo agressor. A ação ocorreu de forma rápida, com base nas informações repassadas por testemunhas.

Os militares localizaram o suspeito e efetuaram a prisão em flagrante. Em seguida, conduziram o homem até a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A ocorrência foi registrada e segue sob investigação das autoridades policiais.

O caso do homem esfaqueado em Castelo reforça, portanto, o alerta para conflitos motivados por desentendimentos pessoais. Situações assim, quando não contidas, podem evoluir para episódios de violência grave.