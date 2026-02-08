Domingo do Cachoeiraço 2026 começa mais cedo e aposta em programação familiar

A programação de domingo do Cachoeiraço começa mais cedo neste dia 8 de fevereiro e prioriza atividades voltadas para toda a família. A organização estruturou a agenda na Avenida Beira Rio para receber moradores e visitantes em um ambiente descontraído.

Às 16h, o evento inicia com o Carnapet, uma proposta voltada ao público familiar e aos animais de estimação. A atividade incentiva a participação de tutores e pets em um momento coletivo de lazer.

Além disso, o Carnapet amplia o perfil do público presente no Cachoeiraço e reforça o caráter inclusivo da festa. A ação permite que crianças, adultos e animais compartilhem a experiência no espaço urbano.

Na sequência, às 17h, a programação de domingo do Cachoeiraço segue com Tina Show e o Bloco Batatinha. A atração promete animar o público com repertório voltado ao clima carnavalesco.

O bloco ocupa a Beira Rio com músicas tradicionais e interação direta com os foliões. Dessa forma, o evento mantém o ritmo festivo e estimula a participação popular.

A organização orienta que o público chegue com antecedência para aproveitar melhor as atividades. Além disso, recomenda atenção redobrada com os animais durante a permanência no local.

Equipes de apoio permanecem mobilizadas para garantir segurança e fluidez na circulação das pessoas. O planejamento prevê acompanhamento durante toda a tarde.

Com isso, a programação de domingo do Cachoeiraço reforça a proposta de oferecer entretenimento acessível e diversificado. A agenda valoriza diferentes perfis de público e amplia a experiência do evento.

Por fim, a administração municipal avalia positivamente a inclusão de atividades familiares na programação oficial. A expectativa é manter o fluxo de visitantes ao longo de todo o dia na Beira Rio.